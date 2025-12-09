كشفت تقارير إعلامية عن تحرك جديد من نادي روما الإيطالي للتعاقد مع جوشوا زيركزي، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

زيركزي هو الهدف الرئيسي لنادي روما من أجل دعم خط الهجوم في الميركاتو الشتوي المقبل، ويتزامن ذلك مع رغبة اللاعب في مغادرة مانشستر يونايتد لابتعاده عن حسابات المدرب روبن أموريم.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن روما بدأ بالفعل محادثات مع مانشستر يونايتد بشأن جوشوا زيركزي، مضيفة أن "المفاوضات جارية بين الطرفين، وأن هناك حوار يومي".

وأشار التقرير إلى أن زيركزي يحظى بإجماع كل الأطراف المعنية بملف انتقالات يناير داخل روما.

ويرى مسؤولو روما أن زيركزي "لاعب متكامل"، ويعرف كرة القدم الإيطالية جيدا، وسيكون جاهزا للعب دون وقت طويل للتأقلم.

جدير بالذكر أن اللاعب الهولندي انضم إلى يونايتد في صيف 2024 قادما من بولونيا الإيطالي مقابل 42.5 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2029 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وخاض المهاجم صاحب الـ24 عاما 9 مباريات فقط مع فريق المدرب روبن أموريم بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا.