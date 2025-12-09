المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

0 1
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

2 0
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

روما يتقدم خطوة نحو حسم صفقة زيركزي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:01 م 09/12/2025
جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد

جوشوا زيركزي

كشفت تقارير إعلامية عن تحرك جديد من نادي روما الإيطالي للتعاقد مع جوشوا زيركزي، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

زيركزي هو الهدف الرئيسي لنادي روما من أجل دعم خط الهجوم في الميركاتو الشتوي المقبل، ويتزامن ذلك مع رغبة اللاعب في مغادرة مانشستر يونايتد لابتعاده عن حسابات المدرب روبن أموريم.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن روما بدأ بالفعل محادثات مع مانشستر يونايتد بشأن جوشوا زيركزي، مضيفة أن "المفاوضات جارية بين الطرفين، وأن هناك حوار يومي".

وأشار التقرير إلى أن زيركزي يحظى بإجماع كل الأطراف المعنية بملف انتقالات يناير داخل روما.

ويرى مسؤولو روما أن زيركزي "لاعب متكامل"، ويعرف كرة القدم الإيطالية جيدا، وسيكون جاهزا للعب دون وقت طويل للتأقلم.

جدير بالذكر أن اللاعب الهولندي انضم إلى يونايتد في صيف 2024 قادما من بولونيا الإيطالي مقابل 42.5 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2029 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وخاض المهاجم صاحب الـ24 عاما 9 مباريات فقط مع فريق المدرب روبن أموريم بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا.

روما مانشستر يونايتد جوشوا زيركزي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الإمارات

الإمارات

2 0
الكويت

الكويت

17

جاء الهدف بعدما نفذ يحيى الغساني ركلة الجزاء بنجاح في وسط المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مصر الثاني

مصر الثاني

0 1
الأردن

الأردن

31

سيطرة من لاعبي منتخب الأردن على الكرة وتسديدة من على حدود منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
