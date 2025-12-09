فيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
الإحصائياتجميع الإحصائيات
-
298
-
عدد المباريات139
-
صانع الأهداف
-
هداف البطولة
إعلان
فيديو قد يعجبك
إعلان
"لحسم ملفات الكرة والإدارة".. يلا كورة يكشف تفاصيل اجتماعي الخطيب في الأهلي
باستثناء 3 لاعبين.. الزمالك يعلن عن الأجانب الذين قدموا إنذارات بسبب المستحقات
تقارير: ليفربول يدعم بقاء صلاح حتى نهاية عقده
رغم أزمته مع ليفربول.. صلاح مرشح لجائزة أفضل شخصية رياضية في العالم 2025
تاريخ مسروق والاحتفاظ بالكأس الأصلية.. كيف حمى "كاف" لقب أمم أفريقيا؟
مجانا
125,000,000
مجانا
غير معلنة
غير معلنة
إعلان