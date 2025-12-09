المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بتدخل أوسيمين.. جالاتا سراي يضغط لحسم صفقة لوكمان

محمد همام

كتب - محمد همام

04:26 م 09/12/2025
أديمولا لوكمان نجم أتالانتا

لوكمان لاعب أتالانتا

يضغط نادي جالاتا سراي بمشاركة مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين من أجل التعاقد مع أديمولا لوكمان، جناح فريق أتالانتا، في فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نادي جالاتا سراي يتطلع إلى التعاقد مع لوكمان في يناير، حيث وضع النادي التركي جناح أتالانتا ضمن قائمته المختصرة.

وذكرت الصحيفة أن فيكتور أوسيمين يحاول إقناع مواطنه وزميله في المنتخب النيجيري بالانضمام إلى جالاتا سراي في يناير لتعزيز الهجوم.

وكان لوكمان هدفًا قويًا لنادي إنتر الإيطالي في الصيف الماضي، حيث انقطع اللاعب عن التدريبات للضغط على إدارة أتالانتا من أجل الرحيل.

ورفضت إدارة أتالانتا رحيل اللاعب النيجيري، لينتهي الأمر باستمراره في الفريق، حيث يمتلك عقدًا حتى صيف 2027.

وخاض الدولي النيجيري 14 مباراة مع أتالانتا هذا الموسم، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفًا.

الدوري التركي الدوري الإيطالي جالاتا سراي لوكمان أتالانتا

