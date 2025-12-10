المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: ميلان يرغب في ضم أليسون من ليفربول

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:05 م 10/12/2025
أليسون بيكر

أليسون بيكر

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي ميلان الإيطالي في التعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي.

بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي" بنسختها الإيطالية، يستعد نادي ميلان لإجراء تغييرات جذرية في صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، تحسبا لرحيل حارس مرماه الفرنسي مايك ماينان.

ميلان وضع أليسون بيكر على رأس قائمة اهتماماته كبديل مثالي، وبدأ النادي الإيطالي بالفعل مفاوضات مع وكلاء الحارس.

ولا يعارض ليفربول فكرة بيع أليسون في الصيف المقبل، خاصة بعد ضم حارس أصغر سنا هو جورجي مامارداشفيلي.

ونظرا لارتباط أليسون بعقد يمتد حتى عام 2027 (نهاية الموسم المقبل)، وبلوغه 33 عاما، يمتوقع ميلان أن يكون المبلغ المطلوب للتعاقد معه معقولا.

جدير بالذكر أن أليسون، الذي انضم إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، شارك في 14 مباراة مع "الريدز" هذا الموسم بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 19 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات.

ميلان ليفربول أليسون

