كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام نادي نابولي بضم الإنجليزي كوبي ماينو، موهبة خط وسط مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي النادي الإيطالي لتعزيز خط الوسط استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا للصحفي الإيطالي ألفريدو بيدولا، يواصل نابولي مفاوضاته مع مانشستر يونايتد من أجل الحصول على خدمات ماينو، خاصة وأن اللاعب بات خارج حسابات المشاركة بشكل متزايد مع الفريق الإنجليزي.

وأكد ألفريدو أن نابولي مستعد للتحرك فور توفر فرصة رسمية لإتمام الصفقة في الأيام القليلة المقبلة.

وأشار الإيطالي إلى رغبة نابولي في التعاقد مع بعض اللاعبين الآخرين، حيث أكد أن بلوفتوس تشيك لاعب ميلان الإيطالي خرج من حسابات نابولي، بعدما رفض ميلان التفريط فيه.

وكان يرغب نابولي في عقد صفقة تبادلية وضم اللاعب ودخول لاعبهم لورينزو لوكا في الحسابات، ولكن نية ميلان في عدم التفريط في اللاعب أعاقت الصفقة.

ولم يحسم نابولي مصير لوكا حتى الآن، إذ لا يعد اللاعب معروضًا في سوق الانتقالات حاليًا، بينما تظل أولوية النادي هي استعادة روميلو لوكاكو للياقته الكاملة بعد تعافيه من إصابة طويلة.