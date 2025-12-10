تفاؤل قوي في ميلانو.. ماينان يقترب من تجديد عقده

يزداد التفاؤل داخل أروقة ميلان بشأن تجديد عقد حارسه الفرنسي مايك ماينان، بعد فترة طويلة من الشيء التكهنات التي ربطته بالرحيل، خاصة إلى تشيلسي الإنجليزي.

خبر سار لجماهير الروسونيري.. ماينان يقول "نعم" للتجديد

وفقاً لتقارير حديثة من مصادر إيطالية موثوقة (football-italia)، فإن الأجواء داخل النادي اللومباردي أصبحت إيجابية للغاية خلال الأسابيع الأخيرة، وثمة قناعة متزايدة بأن اللاعب البالغ 29 عاماً سيمدد تعاقده مع الروسونيري قريباً.

اللافت في الأمر أن ماينان لم يظهر أي تعنت مالي، ولم يطرح مطالب راتب "خيالية" كما روجت بعض التقارير السابقة.

هذا العامل بالتحديد فتح الباب واسعاً أمام تقدم المفاوضات بوتيرة سريعة ودون عقبات كبيرة.

تصريحات المدير الرياضي لميلان ري الأخيرة عكست هذا المناخ الإيجابي، حيث أكد أن "الجميع يريد الاستمرار معاً"، وهو ما عزز الثقة لدى إدارة النادي بإمكانية إنهاء الصفقة قبل نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن اسم ماينان ارتبط بشدة بتشيلسي الصيف الماضي، بل وصل الأمر إلى حد الحديث عن صفقة وشيكة، لكن ميلان تراجع عن فكرة البيع بعد تعيين ماسيميليانو أليجري مدرباً للفريق، معتبراً الحارس الفرنسي "غير قابل للمس".