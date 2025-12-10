يستعد نادي فولهام لدخول سوق الانتقالات الشتوية بقوة، حيث يخطط لتقديم عرض رسمي لضم المهاجم الإيطالي مويس كين من فيورنتينا، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم.

فولهام يجهز عرضاً رسمياً لخطف مويس كين في يناير

كين (26 عاماً)، الذي تألق الموسم الماضي مع "الفيولا"وسجل 16 هدفاً في جميع المسابقات، يعيش موسماً صعباً للغاية هذا العام، حيث لم يهز الشباك سوى مرتين فقط في الدوري الإيطالي، وفقد مكانه الأساسي تماماً.

رغم تمديده عقده مع فيورنتينا في الصيف الماضي حتى 2028، فإن النادي التوسكاني بات منفتحاً على فكرة بيعه في يناير، خاصة في ظل الضغوط المالية وضرورة إبرام صفقات جديدة.

يرى المدرب ماركو سيلفا أن كين هو المهاجم المثالي لتعزيز خط هجوم الفريق، خاصة مع إصابة رودريج مونيز الطويلة، وتراجع مستوى راؤول خيمينيز الواضح بسبب السن واللياقة.

الأهم من ذلك، أن سيلفا سبق له تدريب كين في إيفرتون موسم 2020-2021، ونجح في تحويله إلى واحد من أخطر المهاجمين في البريميرليج خلال تلك الفترة.

هذه العلاقة القوية تعتبر ورقة رابحة كبرى لإقناع اللاعب بالعودة إلى إنجلترا.

فولهام مستعد لدفع 25 مليون يورو لإنهاء الصفقة

فولهام مستعد لدفع مبلغ مناسب (يتوقع أنحو 20-25 مليون يورو) لإنهاء الصفقة بسرعة، فيما يأمل النادي اللندني أن تكون هذه الخطوة بداية انطلاقة قوية لتجنب الوقوع في منطقة الهبوط.

بالنسبة لكين، فإن العودة إلى الدوري الإنجليزي قد تكون الفرصة الأخيرة لاستعادة مكانته بين النخبة الأوروبية، بعد موسمين متذبذبين في إيطاليا.