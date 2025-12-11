ميلان ينافس روما على ضم زيركزي

دخل نادي ميلان الإيطالي في منافس مع مواطنه روما على ضم جوشوا زيركزي، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

زيركزي هو الهدف الرئيسي لنادي روما من أجل دعم خط الهجوم في الميركاتو الشتوي المقبل، ويتزامن ذلك مع رغبة اللاعب في مغادرة مانشستر يونايتد لابتعاده عن حسابات المدرب روبن أموريم.

وذكرت تقارير سابقة أن روما بدأ بالفعل محادثات مع مانشستر يونايتد بشأن ضم زيركزي في يناير.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان بدأ محادثات "غير رسمية" مع وكيل اللاعب، الذي دخل دائرة اهتمامات النادي مع عدة لاعبين آخرين.

ويسعى ميلان لضم مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، علما بأنه كان ميلان مهتما باللاعب الهولندي قبل عامين حين كان في صفوف بولونيا، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأن عمولة الوكيل.

وأشار التقرير إلى أن يونايتد منفتح على مناقشة صفقة إعارة مع إلزامية الشراء مقابل 35 مليون يورو، ، بينما يفضل ميلان أن يكون خيار الشراء بمبلغ أقل.

جدير بالذكر أن زيركزي انضم إلى يونايتد في صيف 2024 قادما من بولونيا الإيطالي مقابل 42.5 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2029 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وخاض اللاعب الهولندي صاحب الـ24 عاما 9 مباريات فقط مع فريق المدرب روبن أموريم بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا.