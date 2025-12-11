توج المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي، نجم كريمونيزي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي (السيري آ) لشهر نوفمبر، ليصبح أول لاعب إنجليزي يحقق هذه الجائزة.

انتقل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى إيطاليا هذا الصيف مجانًا بعد رحلة أسطورية مع ليستر سيتي.

جيمي فاردي يصنع التاريخ في الكالتشيو

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي الجائزة رسميًا يوم الخميس في بيانها، مشيدة بأداء فاردي الاستثنائي: "تم منح جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر للاعب كريمونيزي جيمي فاردي.

فاز فاردي متفوقًا على منافسين أقوياء مثل مايك ماينان (ميلان)، لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، ديفيد نيريس (نابولي)، ليو أوستيجارد (جنوى)، ونيكو زانيولو (روما)".

أهداف حاسمة ودقائق كاملة

خلال نوفمبر، لعب فاردي 4 مباريات كاملة (360 دقيقة) مع كريمونيزي، مساهمًا في جمع 6 نقاط حاسمة للفريق الذي يقاتل للبقاء في الدوري.

أبرز لحظاته كانت في الفوز 3-1 على بولونيا خارج أرضه، حيث سجل هدفين حاسمين، أنهى بهما سلسلة بولونيا غير المهزومة التي امتدت 12 مباراة في جميع المسابقات.

هذا الهدفان يعدان أول "ثنائية" له في السيري آ، ويرفعان إجمالي أهدافه هذا الموسم إلى 4 أهداف في 10 مباريات، بما في ذلك ضربة قاضية لأتلانتا ويوفنتوس أيضًا.

كما أصبح اللاعب الثاني فقط في تاريخ السيري آ يسجل 3 أهداف على الأقل بعد سن الـ38 مع فريق صاعد حديثًا، متجاوزًا جيانفرانكو زولا الذي حقق 9 أهداف مع كالياري في موسم 2004/05.