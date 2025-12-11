المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

1 0
16:30
سوريا

سوريا

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

0 0
19:30
السعودية

السعودية

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
ريال بيتيس

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي
يونج بويز

يونج بويز

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فاردي يكتب التاريخ.. أول إنجليزي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:43 م 11/12/2025
فاردي

فاردي يصنع التاريخ

توج المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي، نجم كريمونيزي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي (السيري آ) لشهر نوفمبر، ليصبح أول لاعب إنجليزي يحقق هذه الجائزة.

انتقل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى إيطاليا هذا الصيف مجانًا بعد رحلة أسطورية مع ليستر سيتي.

جيمي فاردي يصنع التاريخ في الكالتشيو

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي الجائزة رسميًا يوم الخميس في بيانها، مشيدة بأداء فاردي الاستثنائي: "تم منح جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر للاعب كريمونيزي جيمي فاردي.

فاز فاردي متفوقًا على منافسين أقوياء مثل مايك ماينان (ميلان)، لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، ديفيد نيريس (نابولي)، ليو أوستيجارد (جنوى)، ونيكو زانيولو (روما)".

أهداف حاسمة ودقائق كاملة

خلال نوفمبر، لعب فاردي 4 مباريات كاملة (360 دقيقة) مع كريمونيزي، مساهمًا في جمع 6 نقاط حاسمة للفريق الذي يقاتل للبقاء في الدوري.

أبرز لحظاته كانت في الفوز 3-1 على بولونيا خارج أرضه، حيث سجل هدفين حاسمين، أنهى بهما سلسلة بولونيا غير المهزومة التي امتدت 12 مباراة في جميع المسابقات.

هذا الهدفان يعدان أول "ثنائية" له في السيري آ، ويرفعان إجمالي أهدافه هذا الموسم إلى 4 أهداف في 10 مباريات، بما في ذلك ضربة قاضية لأتلانتا ويوفنتوس أيضًا.

كما أصبح اللاعب الثاني فقط في تاريخ السيري آ يسجل 3 أهداف على الأقل بعد سن الـ38 مع فريق صاعد حديثًا، متجاوزًا جيانفرانكو زولا الذي حقق 9 أهداف مع كالياري في موسم 2004/05.

الدوري الإيطالي ليستر سيتي جيمي فاردي كريمونيزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
فلسطين

فلسطين

0 0
السعودية

السعودية

13

تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي منتخب فلسطين في وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg