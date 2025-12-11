المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
فلسطين

فلسطين

1 2
19:30
السعودية

السعودية

كأس رابطة الأندية
وادي دجلة

وادي دجلة

1 2
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الأوروبي
يونج بويز

يونج بويز

1 0
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

1 3
19:45
ريال بيتيس

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

0 1
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

1 0
16:30
سوريا

سوريا

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

1 0
22:00
روما

روما

قبل مباريات الحسم.. إنتر ميلان يؤكد إصابة أتشيربي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:13 م 11/12/2025
أتشيربي

أخبار سيئة لإنتر ميلان

تلقى نادي إنتر ميلان الإيطالي ضربة قوية بعد خسارته أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بعدما أكد اليوم إصابة مدافعه المخضرم فرانشيسكو أتشيربي وغيابه عن الملاعب حتى بداية العام الجديد.

أتشيربي يواجه غيابًا طويلًا عن الملاعب

وكان اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا قد غادر مباراة الفريق أمام ليفربول في الدقيقة 31 على ملعب "سان سيرو"، بعد شعوره بآلام في الفخذ، قبل أن يخضع لفحوصات طبية صباح اليوم.

وجاء في بيان النادي: "خضع فرانشيسكو أتشيربي لفحص طبي هذا الصباح في المركز الطبي الخاص بالنادي، وأظهرت النتائج إصابته بتمزق عضلي في الفخذ الأيمن".

ووفقًا لوكالة الأنباء البريطانية، فإن الإصابة قد تبعد أتشيربي عن المشاركة حتى مطلع العام الجديد، في وقت يمر فيه الفريق بسلسلة من المباريات الحاسمة.

ولم تكن إصابة أتشيربي الوحيدة في مواجهة ليفربول، إذ اضطر التركي هاكان تشالهان أوغلو لمغادرة الملعب بعد 11 دقيقة فقط من مشاركته، ليصبح هو الآخر مهددًا بالغياب عن مواجهة جنوى يوم الأحد المقبل.

ويحتل إنتر بقيادة مدربه الروماني كريستيان كيفو المركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي، بفارق نقطة واحدة خلف ميلان المتصدر.

كما يستعد الفريق للسفر إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل لخوض منافسات كأس السوبر الإيطالي.

الدوري الإيطالي ليفربول دوري أبطال أوروبا إنتر

