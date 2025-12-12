المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
4 أهداف تكفي لجذب الكبار.. صراع ثلاثي على مهاجم ساسولو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:45 م 12/12/2025
بينامونتي

أندريا بينامونتي

تشير تقارير صحفية إيطالية إلى أن أندريا بينامونتي، مهاجم ساسولو، بات محور اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وعلى رأسها ميلان ولاتسيو ووست هام يونايتد.

ثلاثي أوروبي يطارد بينامونتي في يناير

ووفقًا لموقع Calciomercato، يفكر ساسولو في السماح برحيل بينامونتي خلال يناير، على أن تكون الصفقة في صيغة إعارة أولية مع إلزامية الشراء بنهاية الموسم.

ويبلغ اللاعب الإيطالي 26 عامًا، ونجح هذا الموسم في تسجيل أربعة أهداف خلال 14 مباراة في الدوري الإيطالي.

الاهتمام بضم بينامونتي لا يقتصر على الأندية الإيطالية فقط، إذ كان وست هام قد حاول ضمه في الصيف الماضي، قبل أن تتجدد الرغبة في التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي.

وفي سياق متصل، تصدر وست هام عناوين الصحف الإيطالية، بعدما ذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج يرغب في مغادرة النادي اللندني خلال يناير، وهو ما وضع نادي ميلان ضمن المتابعين لوضع اللاعب.

يذكر أن بينامونتي سبق وأن لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف جنوى، قبل أن يعود إلى ساسولو عقب صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

لاتسيو ميلان وست هام يونايتد ساسولو فترة الانتقالات الشتوية أندريا بينامونتي

