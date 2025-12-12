الدوري الإيطالي.. ليتشي ينتزع فوزًا ثمينًا أمام بيزا

انتزع فريق ليتشي فوزًا ثمينًا من أنياب منافسه بيزا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم 2025-2026.

أقيمت مباراة ليتشي ضد بيزا، في افتتاح الجولة الخامسة عشرة من عمر الدوري الإيطالي، على أرضية ملعب "فيا ديل ماري".

ليتشي يهزم بيزا في الدوري الإيطالي

ضم تشكيل فريق ليتشي: "فالكوني، ديفيد فيجا، كايل جاسبار، تياجو جابرييل، كاميرون ندابا، يانيك رمضانِي، سانتياجو بيريوتي، ميريتان بريشا، لاسين كوليبالي، ريكاردو سوتيل، فرانشيسكو كاماردا".

بينما ضم تشكيل بيزا: "أدريان شيمبر، أندريا كالابريزي، أليساندرو كاراتشولو، سيموني كانيستريلي، إبراهيما توريه، إسماعيل فورال، ميشيل أويبشر، إيمانويل أكينسانميرو، محمد ليريس، ستيفانو موريو".

جاء هدف ليتشي الوحيد أمام بيزا، بواسطة اللاعب نيكولا شتوليتش، خلال الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

ارتفع رصيد ليتشي بهذا الفوز إلى 16 نقطة، في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد بيزا عند 10 نقاط في المركز الـ18.