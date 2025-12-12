المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

- -
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

- -
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الدوري الإيطالي.. ليتشي ينتزع فوزًا ثمينًا أمام بيزا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:52 م 12/12/2025
ليتشي

ليتشي

انتزع فريق ليتشي فوزًا ثمينًا من أنياب منافسه بيزا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم 2025-2026.

أقيمت مباراة ليتشي ضد بيزا، في افتتاح الجولة الخامسة عشرة من عمر الدوري الإيطالي، على أرضية ملعب "فيا ديل ماري".

ليتشي يهزم بيزا في الدوري الإيطالي

ضم تشكيل فريق ليتشي: "فالكوني، ديفيد فيجا، كايل جاسبار، تياجو جابرييل، كاميرون ندابا، يانيك رمضانِي، سانتياجو بيريوتي، ميريتان بريشا، لاسين كوليبالي، ريكاردو سوتيل، فرانشيسكو كاماردا".

بينما ضم تشكيل بيزا: "أدريان شيمبر، أندريا كالابريزي، أليساندرو كاراتشولو، سيموني كانيستريلي، إبراهيما توريه، إسماعيل فورال، ميشيل أويبشر، إيمانويل أكينسانميرو، محمد ليريس، ستيفانو موريو".

جاء هدف ليتشي الوحيد أمام بيزا، بواسطة اللاعب نيكولا شتوليتش، خلال الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

ارتفع رصيد ليتشي بهذا الفوز إلى 16 نقطة، في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد بيزا عند 10 نقاط في المركز الـ18.

ليتشي الدوري الإيطالي بيزا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg