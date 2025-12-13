المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

- -
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

- -
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

بسبب منتخب إنجلترا.. لوفتوس تشيك يفكر في مغادرة ميلان

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:06 ص 13/12/2025
روبن لوفتوس تشيك لاعب خط وسط ميلان

لوفتوس تشيك

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن روبن لوفتوس-تشيك، لاعب خط وسط ميلان، يفكر في مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بهدف تعزيز فرصه في التواجد ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026.

لوفتوس-تشيك يفكر في الرحيل عن ميلان

ووفقًا لما نشره موقع "كالتشيو ميركاتو"، يواجه اللاعب الإنجليزي صعوبة في الحصول على فرص للمشاركة كأساسي مع الفريق الإيطالي هذا الموسم، رغم أنه كان جزءًا من تشكيلة المنتخب الإنجليزي في أكتوبر الماضي.

وعلى الرغم من أنه قدم أداءً جيدًا تحت قيادة ماسيميليانو أليجري، حيث شارك في عدة أدوار، بما في ذلك بعض الأوقات في خط الهجوم، إلا أنه لم يحصل على فرص ثابتة بعد التعاقدات الجديدة في الصيف مثل لوكا مودريتش وأدريان رابيو وسامويل ريتشي.

وبعد أن بدأ في التشكيل الأساسي في أول ثلاث مباريات للفريق في الدوري، لم يُشارك لوفتوس-تشيك أساسيًا إلا في مباراة واحدة فقط من أصل 11 مباراة خاضها ميلان في الدوري الإيطالي منذ ذلك الحين.

ومع غياب الفريق عن المشاركة في المنافسات الأوروبية هذا الموسم وخروجه المبكر من كأس إيطاليا، أصبح الدوري الإيطالي هو الفرصة الوحيدة أمام اللاعب للحصول على دقائق لعب كافية.

وتشير التقارير إلى أن لوفتوس-تشيك يفكر في الانتقال إلى نادٍ آخر خلال يناير المقبل لزيادة فرصه في المشاركة أساسياً، خاصة مع اقتراب موعد كأس العالم في الصيف المقبل.

وقد أظهرت التقارير أن نادي نابولي قد يكون أحد الأندية المهتمة باللاعب، نظرًا للأزمة الكبيرة التي يعاني منها في خط وسطه بسبب الإصابات.

كما وردت تقارير عن اهتمام من نادي لاتسيو، بينما لم تحدد الأندية الأخرى المهتمة في الدوري الإنجليزي الممتاز أو البوندسليجا.

الدوري الإنجليزي ميلان كأس العالم 2026 الانتقالات الشتوية لوفتوس تشيك

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

