بسبب منتخب إنجلترا.. لوفتوس تشيك يفكر في مغادرة ميلان

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن روبن لوفتوس-تشيك، لاعب خط وسط ميلان، يفكر في مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بهدف تعزيز فرصه في التواجد ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026.

لوفتوس-تشيك يفكر في الرحيل عن ميلان

ووفقًا لما نشره موقع "كالتشيو ميركاتو"، يواجه اللاعب الإنجليزي صعوبة في الحصول على فرص للمشاركة كأساسي مع الفريق الإيطالي هذا الموسم، رغم أنه كان جزءًا من تشكيلة المنتخب الإنجليزي في أكتوبر الماضي.

وعلى الرغم من أنه قدم أداءً جيدًا تحت قيادة ماسيميليانو أليجري، حيث شارك في عدة أدوار، بما في ذلك بعض الأوقات في خط الهجوم، إلا أنه لم يحصل على فرص ثابتة بعد التعاقدات الجديدة في الصيف مثل لوكا مودريتش وأدريان رابيو وسامويل ريتشي.

وبعد أن بدأ في التشكيل الأساسي في أول ثلاث مباريات للفريق في الدوري، لم يُشارك لوفتوس-تشيك أساسيًا إلا في مباراة واحدة فقط من أصل 11 مباراة خاضها ميلان في الدوري الإيطالي منذ ذلك الحين.

ومع غياب الفريق عن المشاركة في المنافسات الأوروبية هذا الموسم وخروجه المبكر من كأس إيطاليا، أصبح الدوري الإيطالي هو الفرصة الوحيدة أمام اللاعب للحصول على دقائق لعب كافية.

وتشير التقارير إلى أن لوفتوس-تشيك يفكر في الانتقال إلى نادٍ آخر خلال يناير المقبل لزيادة فرصه في المشاركة أساسياً، خاصة مع اقتراب موعد كأس العالم في الصيف المقبل.

وقد أظهرت التقارير أن نادي نابولي قد يكون أحد الأندية المهتمة باللاعب، نظرًا للأزمة الكبيرة التي يعاني منها في خط وسطه بسبب الإصابات.

كما وردت تقارير عن اهتمام من نادي لاتسيو، بينما لم تحدد الأندية الأخرى المهتمة في الدوري الإنجليزي الممتاز أو البوندسليجا.