كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

- -
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

- -
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

عقبة مزدوجة تهدد انتقال راموس إلى ميلان في يناير

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:32 ص 13/12/2025
راموس

سيرجيو راموس

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ميلان الإيطالي يراقب سوق الانتقالات الشتوية، بحثًا عن التعاقد مع قلب دفاع يمتلك الخبرة الدولية ومهارات القيادة.

وبرز اسم المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، الذي رحل مؤخرًا عن مونتيري المكسيكي، ومن ثم سيكون وكيلاً حرًا.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن راموس تلقى عرضًا للانتقال إلى صفوف ميلان، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

عقبة مزدوجة تهدد انتقال راموس إلى ميلان

وبحسب ما ذكرته شبكة "calcionews24" فإن الظروف الحالية لا تسمح بانتقال راموس إلى الدوري الإيطالي، رغم تطلع اللاعب لخوض مغامرة أوروبية جديدة.

وتتمثل المشكلة الرئيسية أمام انتقال راموس إلى الكالتشيو، في الراتب الشخصي، ورغم أنه لاعبًا حرًا، إلا أن راتبه يظل مرتفعًا، بالقدر الذي يعجز ميلان عن تلبيته.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ميلان، التي درست ملفات لاعبين ذوي خبرة، على غرار البرازيلي المخضرم، تياجو سيلفا، خطواتها بحذر شديد.

علاوة على ذلك يتطلب التعاقد مع سيرجيو راموس إعادة تنظيم شاملة لخط الدفاع، مع النظر في التأثير المؤكد على ميزانية الرواتب.

ودافع راموس عن قميص مونتيري المكسيكي منذ انضمامه إليه مطلع العام الجاري، في 30 مباراة سجل خلالها 7 أهداف من بينها هدف في كأس العالم للأندية 2025.

ميلان الدوري الإيطالي سيرجيو راموس الميركاتو الشتوي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

