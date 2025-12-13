عقبة مزدوجة تهدد انتقال راموس إلى ميلان في يناير

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ميلان الإيطالي يراقب سوق الانتقالات الشتوية، بحثًا عن التعاقد مع قلب دفاع يمتلك الخبرة الدولية ومهارات القيادة.

وبرز اسم المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، الذي رحل مؤخرًا عن مونتيري المكسيكي، ومن ثم سيكون وكيلاً حرًا.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن راموس تلقى عرضًا للانتقال إلى صفوف ميلان، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

عقبة مزدوجة تهدد انتقال راموس إلى ميلان

وبحسب ما ذكرته شبكة "calcionews24" فإن الظروف الحالية لا تسمح بانتقال راموس إلى الدوري الإيطالي، رغم تطلع اللاعب لخوض مغامرة أوروبية جديدة.

وتتمثل المشكلة الرئيسية أمام انتقال راموس إلى الكالتشيو، في الراتب الشخصي، ورغم أنه لاعبًا حرًا، إلا أن راتبه يظل مرتفعًا، بالقدر الذي يعجز ميلان عن تلبيته.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ميلان، التي درست ملفات لاعبين ذوي خبرة، على غرار البرازيلي المخضرم، تياجو سيلفا، خطواتها بحذر شديد.

علاوة على ذلك يتطلب التعاقد مع سيرجيو راموس إعادة تنظيم شاملة لخط الدفاع، مع النظر في التأثير المؤكد على ميزانية الرواتب.

ودافع راموس عن قميص مونتيري المكسيكي منذ انضمامه إليه مطلع العام الجاري، في 30 مباراة سجل خلالها 7 أهداف من بينها هدف في كأس العالم للأندية 2025.