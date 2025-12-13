المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إنتر ميلان يحدد خيفة يان سومر من الدوري الإنجليزي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

01:46 م 13/12/2025
يان سومر

يان سومر

كشفت تقارير صحفية، أن نادي إنتر ميلان يبحث عن التعاقد مع خليفة طويل الأمد، لتعزيز مركز حراسة مرماه، ولتعويض الرحيل الوشيك للسويسري يان سومر.

ووصل يان سومر إلى عامه الأخير في عقده مع الإنتر، ومع تقدمه في العمر، بدأ النادي الإيطالي في البحث عن حارس مرمى يمكنه الدفاع عن شعار الفريق مستقبلاً.

إنتر ميلان يحدد بديل يان سومر

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" فقد أعدّ إنتر قائمةً تضمّ خمسة مرشحين محتملين للتعاقد مع أحدهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن بين أبرز المرشحين، جاء اسم الدولي الإيطالي جولييلمو فيكاريو، الذي يحرس عرين فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بشكل أساسي.

ويعتقد إنتر ميلان أن فيكاريو يمتلك المهارات اللازمة للعب ضمن كبار أوروبا، خاصة أنه فاز مؤخرًا بلقب الدوري الأوروبي، وشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا ولعب أيضًا مع المنتخب الإيطالي.

ويتبقى أمام النيراتزوري تلبية مطالب توتنهام المالية، لكن الأخير ليس يكون في عجلة من أمره، حيث يمتد عقد فيكاريو الحالي حتى عام 2028، ويعد من الركائز الأساسية للفريق.

وينوي إنتر ميلان تقديم عرض في حدود 20 مليون يورو، وهو ما قد يغري توتنهام بفكرة بيع الحارس صاحب الـ30 عامًا، بعد مرور ثلاثة مواسم، منذ التعاقد معه من إمبولي الإيطالي.

يذكر أن الإنتر لم مفاوضات حتى الآن أية مفاوضات، سواءً مع توتنهام، ولا مع وكلاء فيكاريو، الذين ناقشوا إمكانية انتقاله إلى إنتر ميلان قبل عامين.

مباراة إنتر ميلان القادمة
الدوري الإيطالي إنتر ميلان توتنهام هوتسبير يان سومر جولييلمو فيكاريو

