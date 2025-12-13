المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 0
17:00
برايتون

برايتون

كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

- -
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

- -
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشيفو: إنتر ميلان يسير في الطريق الصحيح.. ومباراة جنوى اختبارًا صعبًا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:41 م 13/12/2025
تشيفو

كريستيان تشيفو

أكد كريستيان تشيفو، مدرب إنتر ميلان، أن فريقه يقدم موسمًا رائعًا، رغم تذبذب الأداء في بعض المباريات، وذلك قبيل مواجهة جنوى، في بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتضن ملعب "لويجي فيراريس" مواجهة إنتر ميلان ضد جنوى، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

تصريحات مدرب إنتر ميلان

وقال تشيفو خلال المؤتمر الصحفي: "تعرض هاكان تشالهان أوغلو لإصابة خلال مباراة ليفربول، ولم ينضم إلى التدريبات بعد، بينما يغيب فرانشيسكو أتشيربي، ودينزل دومفريز، وماتيو دارميان، وتوماس بالاسيوس، ورافاييل دي جينارو للإصابة".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن نكون مثاليين أمام جنوى وجد الكثير من الحماس تحت قيادة مدرب جديد (دانييلي دي روسي) لن تكون هذه المباراة سهلة على إنتر قط، لذا علينا أن نبذل قصارى جهدنا".

وتابع: "لقد قضيت أربع سنوات رائعة في روما، وكان دي روسي قائدًا للفريق دون شارة القيادة، لأن فرانشيسكو توتي كان لا يزال موجوداً آنذاك. لطالما أعجبت بذكائه، فهو رجل أصيل ومخلص للغاية".

وواصل: "يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا كل يوم، إلى جانب القليل من التركيز الإضافي والمسؤولية والشغف والمتعة، بغض النظر عما يقوله الناس، أرى أننا نخوض موسماً رائعًا".

وأكمل: "نحاول التعلم من الأخطاء، لكن يجب ألا نفقد ثقتنا بأننا نقدم موسمًا رائعًا، باستثناء كأس العالم للأندية، خضنا 21 مباراة أخطأنا فيها في شوطين على الأكثر، لكننا لم نخطئ في مباراة كاملة قط".

وأشار: "بدأنا الموسم تحت مراقبة صارمة، قال الناس إننا فاشلون وأننا انتهينا، لكننا ما زلنا في القمة وهذا ليس أمراً مفروغاً منه بالنظر إلى ما قيل خلال الصيف".

ونوه بأن: "لدينا مجال للتحسين، لكننا لم نرغب أبدًا في فقدان هويتنا، أو شغفنا، أو رغبتنا في الهيمنة على الدوري الإيطالي وأوروبا، نحن على الطريق الصحيح، وهذا هو الأهم".

وأوضح: "بذلنا جهدًا أكبر خلال الفوز على كومة (4-0) أمام ليفربول، بالطبع مع كامل الاحترام لكومو، يستطيع ليفربول إنفاق 150 مليون يورو على لاعب واحد، لذا فالمستوى مختلف تماماً".

واختتم: "علينا أن نتحدث عن الواقع، لقد كنت في إنتر ميلان بشكل أو بآخر لمدة 20 عامًا، لذا فإن التوقعات تختلف عن الواقع، أنا لا أقيّم عملية النمو بناءً على فوز واحد أو هزيمة واحدة، لا أحب التصنيفات".

الدوري الإيطالي إنتر ميلان جنوى كريستيان تشيفو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
ليفربول

ليفربول

1 0
برايتون

برايتون

36

هجمة مرتدة لصالح برايتون انتهت بعرضية خرجت إلى خارج الملعب دون خطورة على مرمى اليسون

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg