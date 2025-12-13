أكد كريستيان تشيفو، مدرب إنتر ميلان، أن فريقه يقدم موسمًا رائعًا، رغم تذبذب الأداء في بعض المباريات، وذلك قبيل مواجهة جنوى، في بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتضن ملعب "لويجي فيراريس" مواجهة إنتر ميلان ضد جنوى، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

تصريحات مدرب إنتر ميلان

وقال تشيفو خلال المؤتمر الصحفي: "تعرض هاكان تشالهان أوغلو لإصابة خلال مباراة ليفربول، ولم ينضم إلى التدريبات بعد، بينما يغيب فرانشيسكو أتشيربي، ودينزل دومفريز، وماتيو دارميان، وتوماس بالاسيوس، ورافاييل دي جينارو للإصابة".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن نكون مثاليين أمام جنوى وجد الكثير من الحماس تحت قيادة مدرب جديد (دانييلي دي روسي) لن تكون هذه المباراة سهلة على إنتر قط، لذا علينا أن نبذل قصارى جهدنا".

وتابع: "لقد قضيت أربع سنوات رائعة في روما، وكان دي روسي قائدًا للفريق دون شارة القيادة، لأن فرانشيسكو توتي كان لا يزال موجوداً آنذاك. لطالما أعجبت بذكائه، فهو رجل أصيل ومخلص للغاية".

وواصل: "يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا كل يوم، إلى جانب القليل من التركيز الإضافي والمسؤولية والشغف والمتعة، بغض النظر عما يقوله الناس، أرى أننا نخوض موسماً رائعًا".

وأكمل: "نحاول التعلم من الأخطاء، لكن يجب ألا نفقد ثقتنا بأننا نقدم موسمًا رائعًا، باستثناء كأس العالم للأندية، خضنا 21 مباراة أخطأنا فيها في شوطين على الأكثر، لكننا لم نخطئ في مباراة كاملة قط".

وأشار: "بدأنا الموسم تحت مراقبة صارمة، قال الناس إننا فاشلون وأننا انتهينا، لكننا ما زلنا في القمة وهذا ليس أمراً مفروغاً منه بالنظر إلى ما قيل خلال الصيف".

ونوه بأن: "لدينا مجال للتحسين، لكننا لم نرغب أبدًا في فقدان هويتنا، أو شغفنا، أو رغبتنا في الهيمنة على الدوري الإيطالي وأوروبا، نحن على الطريق الصحيح، وهذا هو الأهم".

وأوضح: "بذلنا جهدًا أكبر خلال الفوز على كومة (4-0) أمام ليفربول، بالطبع مع كامل الاحترام لكومو، يستطيع ليفربول إنفاق 150 مليون يورو على لاعب واحد، لذا فالمستوى مختلف تماماً".

واختتم: "علينا أن نتحدث عن الواقع، لقد كنت في إنتر ميلان بشكل أو بآخر لمدة 20 عامًا، لذا فإن التوقعات تختلف عن الواقع، أنا لا أقيّم عملية النمو بناءً على فوز واحد أو هزيمة واحدة، لا أحب التصنيفات".