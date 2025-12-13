إصابة غامضة.. دومفريز خارج حسابات إنتر مؤقتًا

تزايدت حالة القلق داخل نادي إنتر ميلان بشأن مستقبل مشاركة الظهير الأيمن الهولندي دينزل دومفريز، في ظل استمرار غيابه عن الملاعب منذ التاسع من نوفمبر الماضي، وسط ترجيحات بعدم عودته إلى المنافسات الرسمية قبل يناير 2026.

فحص طبي جديد وتأجيل العودة

ووفقًا لما أوردته صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، لن يتمكن دومفريز من خوض أي مباراة خلال عام 2025، حيث يستعد اللاعب لإجراء زيارة طبية متخصصة خارج إيطاليا الأسبوع المقبل، في محاولة للوصول إلى تشخيص نهائي لحالته الصحية.

وكان الدولي الهولندي قد اضطر لمغادرة مباراة إنتر أمام لاتسيو على ملعب "جوزيبي مياتزا" بعد 56 دقيقة، إثر تعرضه لإصابة في الكاحل الأيسر يشتبه في كونها التواءً، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن من العودة إلى التدريبات الجماعية أو المشاركة في المباريات.

ورغم استدعائه إلى منتخب هولندا خلال فترة التوقف الدولي الماضية، فإن دومفريز لم يشارك في مواجهتي بولندا وليتوانيا، قبل أن يعود مجددًا إلى إيطاليا لاستكمال برنامجه العلاجي، وسط توقعات سابقة بإمكانية لحاقه بديربي ميلانو أمام ميلان في 23 نوفمبر، وهو ما لم يتحقق.

تدريبات خاصة وآلام مستمرة

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب خضع لتدريبات خاصة داخل صالة الألعاب الرياضية، مع محاولات تدريجية لزيادة الأحمال، إلا أن الآلام استمرت، على الرغم من أن الفحوصات الطبية، بما في ذلك الرنين المغناطيسي، لم تظهر وجود تلف واضح في الكاحل.

وبسبب غموض الحالة، قرر إنتر تغيير النهج الطبي، والتشاور مع عدد من المتخصصين في جراحة العظام، خصوصًا في إصابات الكاحل، على أن يسافر دومفريز إلى الخارج الأسبوع المقبل للخضوع لفحص متخصص.

ومن المنتظر أن يؤدي غياب دومفريز إلى ابتعاده رسميًا عن المشاركة في كأس السوبر الإيطالي الأسبوع المقبل، في انتظار ما ستسفر عنه الاستشارة الطبية.