نجح نادي لاتسيو من تحقيق فوز صعب، خارج أرضه، على حساب بارما، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإيطالي.

وأنهى لاتسيو مباراته ضد بارما على ملعب إينيو تارديتي بـ9 لاعبين.

لاتسيو يهزم بارما

تبادل لاتسيو وبارما الهجمات فيما بينهما طيلة الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل (0-0).

وشهد الشوط الأول طرد لاعب من لاتسيو، بعد أن تحصل اللاعب ماتيا زاكاني على بطاقة حمراء في الدقيقة 42، ليعتقد بارما أن المباراة أصبحت أسهل.

وفي الشوط الثاني، زادت معاناة لاتسيو خارج أرضه بإشهار بطاقة حمراء ثانية في وجه اللاعب توما بازيتش، إثر تدخل عنيف عند حدود الدقيقة 77.

ورغم اللعب بـ9 لاعبين، سجل لاتسيو هدفًا ثمينًا في شباك بارما عن طريق تيجاني نوسلين، قبل ثمان دقائق من نهاية المباراة.

وبات في رصيد لاتسيو 22 نقطة بالمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يبقى بارما في المركز السابع عشر بـ14 نقطة.