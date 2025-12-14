المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد تعثر ميلان ونابولي.. الروسونيري يتصدر قمة الدوري الإيطالي مؤقتًا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:28 م 14/12/2025
ميلان

فريق ميلان

اشتعلت المنافسة في الدوري الإيطالي بالجولة الـ15 من البطولة، بعد تعثر ميلان ونابولي اليوم الأحد، ضمن مواجهات المسابقة.

وتستكمل اليوم الأحد، مباريات الجولة الـ15 من مواجهات الدوري الإيطالي، التي انطلقت الجمعة وتنتهي غدًا الإثنين.

ميلان أمام ساسولو

فرض التعادل الإيجابي (2-2) على مباراة ميلان أمام ساسولو، والتي جرت بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وافتتح إسماعيل كونيه التسجيل، في الدقيقة 13 من زمن المباراة، قبل أن يعود ميلان عن طريق دافيدي بارتيساجي، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 34 و47.

ونجح لورينتي أرماند في إدراك هدف التعادل لصالح ساسولو في الدقيقية 77 من زمن المباراة، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بينهما.

أودينيزي أمام نابولي

سقط فريق نابولي في فخ الهزيمة أمام نظيره أودينيزي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جرى بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتفوق أودينيزي على نظيره نابولي، بفضل هدف يورجن إيكيلينكامب، الذي جاء في الدقيقة 73 من زمن المواجهة.

ترتيب الدوري الإيطالي

ظل ميلان في قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي رغم تعادله أمام ساسولو، إذ وصل للنقطة 32، بينما فشل نابولي في استغلال الموقف بعد تعثره أمام أودينيزي، ليتجمد عند النقطة 31 في المركز الثاني.

 

ميلان الدوري الإيطالي نابولي

