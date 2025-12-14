عاد إلى القمة.. إنتر يتفوق على جنوى في الدوري الإيطالي

حسم نادي إنتر ميلان تفوقه على نظيره جنوى، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي لموسم 2025/2026.

وتفوق فريق إنتر على نظيره جنوى بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من مواجهات الدوري الإيطالي.

وضع الفوز فريق إنتر في الصدارة، مستغلًا تعثر ميلان ونابولي اليوم الأحد، في الدوري الإيطالي.

مباراة جنوى ضد إنتر ميلان

وضع يان أوريل بيسيك، لاعب إنتر ميلان، فريقه بالمقدمة أمام جنوى بالدقيقة السادسة من عمر المباراة، قبل أن يؤكد لاوتارو مارتينيز على تفوق النيراتزوري بالدقيقة 38.

وقلص فيتينها، لاعب جنوى، الفارق في الدقيقة 68 من زمن المباراة، محافظًا على آمال فريقه في العودة إلى اللقاء.

ترتيب الدوري الإيطالي

رفع إنتر رصيده إلى النقطة 33 متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، إذ نجح الفريق في تحقيق الفوز خلال 11 مباراة، وتلقى 4 هزائم.

واستقر جنوى عند النقطة 14 في جدول ترتيب الدوري، إذ حقق الفوز خلال 3 مباريات، وتعادل في 5 مناسبات وتلقى 7 هزائم.