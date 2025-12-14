المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 2
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

0 1
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

1 1
18:30
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

1 2
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

0 0
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
موناكو

موناكو

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 3
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

1 0
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 2
13:30
ساسولو

ساسولو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

عاد إلى القمة.. إنتر يتفوق على جنوى في الدوري الإيطالي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:19 م 14/12/2025
إنتر

فريق إنتر ميلان

حسم نادي إنتر ميلان تفوقه على نظيره جنوى، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي لموسم 2025/2026.

وتفوق فريق إنتر على نظيره جنوى بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من مواجهات الدوري الإيطالي.

وضع الفوز فريق إنتر في الصدارة، مستغلًا تعثر ميلان ونابولي اليوم الأحد، في الدوري الإيطالي.

مباراة جنوى ضد إنتر ميلان

وضع يان أوريل بيسيك، لاعب إنتر ميلان، فريقه بالمقدمة أمام جنوى بالدقيقة السادسة من عمر المباراة، قبل أن يؤكد لاوتارو مارتينيز على تفوق النيراتزوري بالدقيقة 38.

وقلص فيتينها، لاعب جنوى، الفارق في الدقيقة 68 من زمن المباراة، محافظًا على آمال فريقه في العودة إلى اللقاء.

ترتيب الدوري الإيطالي

رفع إنتر رصيده إلى النقطة 33 متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، إذ نجح الفريق في تحقيق الفوز خلال 11 مباراة، وتلقى 4 هزائم.

واستقر جنوى عند النقطة 14 في جدول ترتيب الدوري، إذ حقق الفوز خلال 3 مباريات، وتعادل في 5 مناسبات وتلقى 7 هزائم.

الدوري الإيطالي إنتر ميلان جنوى

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
مارسيليا

مارسيليا

0 0
موناكو

موناكو

43

هدف ضائع لموناكو بعد تسديدة من فولارين بالوجون داخل منطقة الجزاء وانقاذ من الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ألافيس

ألافيس

0 1
ريال مدريد

ريال مدريد

40

ضغط من جانب فريق ألافيس ولكن دون جدوى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
