حسم نادي يوفنتوس تفوقه على نظيره بولونيا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي.

وتفوق فريق يوفنتوس على نظيره بولونيا بهدف نظيف، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من مواجهات الدوري الإيطالي.

وشهدت مباراة بولونيا أمام يوفنتوس، إثارة كبيرة استمرت حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء، إلا أن كتيبة لوتشيانو سباليتي نجحت في خطف نقاط المواجهة.

وظهرت سيطرة يوفنتوس بشكل واضح على أحداث اللقاء، قبل أن يعود بولونيا لتشكيل خطورة على مرمى البيانكونيري.

ونجح خوان كابال لاعب يوفنتوس، في التسجيل لصالح فريقه بالدقيقة 64 من زمن المباراة، ليصعب من مهمة أصحاب الأرض.

وتلقى توريبورن لاعب بولونيا بطاقة حمراء، في الدقيقة 69 من زمن المواجهة لتزداد مهمة فريقه صعوبة.

حاول الفريقان تسجيل المزيد من الأهداف، إلا أن حكم المباراة أطلق صافرة النهاية قبل أن تهتز الشباك مجددًا.

وصل رصيد يوفنتوس إلى 26 نقطة، ليحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما ظل بولونيا عند النقطة 25 مستقرًا في المرتبة السادسة.