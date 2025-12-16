المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد 124 يومًا من الغياب.. لوكاكو جاهز للعودة مع نابولي في السوبر الإيطالي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:38 م 16/12/2025 تعديل في 04:53 م
احتفال روميلو لوكاكو مهاجم نابولي

روميلو لوكاكو

بات البلجيكي روميلو لوكاكو قريبًا من العودة للمشاركة مع نابولي، بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ليصبح جاهزًا للظهور في كأس السوبر الإيطالي المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية.

 لوكاكو يعودي للمشاركة في التدريبات الجماعية لنابولي

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، الثلاثاء، أن لوكاكو عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية لنابولي، ما يعزز فرص ضمه إلى قائمة الفريق المسافرة إلى الرياض لخوض منافسات السوبر الإيطالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومن المنتظر أن يسافر لوكاكو مع بعثة نابولي إلى الرياض عصر اليوم الثلاثاء، رغم عدم حسم مدة مشاركته المحتملة في المباريات، خاصة بعد غيابه عن 22 مباراة في مختلف البطولات، بين الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا.

وكان المهاجم البلجيكي قد غاب عن الملاعب لمدة 124 يومًا، عقب تعرضه لتمزق قوي في عضلة الفخذ خلال مباراة ودية أمام أولمبياكوس يوم 14 أغسطس الماضي، أي قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق موسم الدوري الإيطالي.

وأجبرت إصابة لوكاكو المبكرة إدارة نابولي على التحرك سريعًا في سوق الانتقالات، حيث تم التعاقد مع راسموس هويلوند من مانشستر يونايتد، بعدما بات واضحًا أن المدرب أنطونيو كونتي سيفتقد خدمات مهاجمه الأساسي لعدة أشهر.

ومع عودة لوكاكو إلى التدريبات، أصبح كونتي قريبًا من امتلاك عدة خيارات هجومية، بوجود لوكاكو وهويلوند ولورينزو لوكا، استعدادًا للفترة المقبلة.

 

نابولي روميلو لوكاكو السوبر الإيطالي الدور الإيطالي

