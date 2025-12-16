المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
برنامج تأهيلي ينتظره.. إنتر يعلن خضوع دومفريس لعملة جراحية ناجحة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:02 م 16/12/2025
دومفريس

دينزل دومفريس

أعلن نادي إنتر الإيطالي، خضوع لاعبه دينزل دومفريس، لعملية جراحية اليوم الثلاثاء، في أحد المراكز الطبية في لندن.

وتأكد بذلك غياب دومفريس عن مواجهة فريقه إنتر أمام بولونيا القادمة، في كأس السوبر الإيطالي على أقل تقدير.

عملية جراحية للاعب إنتر

أجرى دينزل دومفريس، الجناح الأيمن لفريق إنتر، عملية جراحية لتثبيت كاحله الأيسر، بأحد المراكز الطبية في لندن، ومن المقرر أن يتبع اللاعب برنامجًا تأهيليًا خلال الأسابيع المقبل.

ونشر نادي إنتر بيانًا عبر موقعه الرسمي، جاء على النحو التالي: "حالة دينزل دومفريس، خضع اللاعب الهولندي لعملية جراحية لتثبيت الكاحل في لندن، وسيتبع اللاعب الهولندي برنامجاً تأهيلياً خلال الأسابيع المقبلة".

وتعرض دومفريس للإصابة خلال مباراة إنتر أمام لاتسيو بعد مرور 56 دقيقة من عمر اللقاء، ولم يتمكن اللاعب من العودة إلى التدريبات الجماعية أو المشاركة في المباريات منذ تلك المواجهة.

وشارك دينزل دومفريس، رفقة إنتر خلال 15 مباراة في مختلف المسابقات بالموسم الجاري، بواقع 1057 دقيقة ونجح اللاعب في تسجيل 3 أهداف.

 

الدوري الإيطالي إنتر دومفريس

