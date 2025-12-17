المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صفقة فولكروج.. ماذا يحتاج ميلان لإتمام الصفقة مع وست هام؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:48 م 17/12/2025
نيكلاس فولكروج

نيكلاس فولكروج

تستمر محادثات نادي ميلان الإيطالي مع وست هام الإنجليزي بشأن ضم المهاجم الدولي الألماني نيكلاس فولكروج خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وسط حاجة ملحة لتعزيز خط الهجوم بعد إصابة سانتياجو خيمينيز، وفقًا لتقارير إعلامية إيطالية.

حاجة ملحة لمهاجم جديد ووضع فولكروج

تأكد أن سانتياجو خيمينيز سيخضع لعملية جراحية لعلاج إصابة متكررة في الكاحل، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة أسابيع وثلاثة أشهر.

وبالتالي، يصبح رافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش، اللذان كانا يعتبران جناحين، إلى جانب كريستوفر نكونكو، الخيارات المتاحة فقط لتشكيلة ماسيميليانو أليجري بنظام 3-5-2، ما يجعل الحاجة إلى مهاجم رقم "9" التقليدي واضحة.

يعد فولكروج خيارًا قصير المدى للروسونيري رغم افتقاره للأهداف مع وست هام هذا الموسم.

وأفادت تقارير بداية الأسبوع أن ميلان توصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية، على أن يتقاضى اللاعب 1.5 مليون يورو بين يناير ونهاية موسم 2025-2026.

الخطوة القادمة.. الاتفاق مع وست هام

لا يزال ميلان بحاجة إلى الاتفاق مع وست هام، حيث أشار تقرير سكاي سبورت ألمانيا إلى أن الروسونيري قدم عرضًا رسميًا، لكن الشروط النهائية لا تزال قيد النقاش.

ويفضل ميلان الحصول على إعارة مباشرة حتى نهاية الموسم، مع إمكانية إدراج بند خيار شراء، بينما يسعى وست هام لإدراج بند يلزم النادي بشراء اللاعب مقابل نحو 16 مليون يورو، بعد أن دفع 27 مليون يورو للتعاقد معه من بوروسيا دورتموند صيف 2024.

الدوري الإنجليزي ميلان وست هام نيكلاس فولكروج

