على خطى والده.. فينسنت إبراهيموفيتش يوقع أول عقد احترافي مع ميلان

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:27 م 18/12/2025
إبراهيموفيتش

زلاتان إبراهيموفيتش

أعلن نادي إيه سي ميلان رسمياً توقيع فينسنت زلاتان إبراهيموفيتش، نجل الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش، أول عقد احترافي في مسيرته الكروية، ليواصل أفراد عائلة إبراهيموفيتش حضورهم داخل أسوار الروسونيري.

نجل زلاتان الأصغر يبدأ رحلته الاحترافية بقميص ميلان

ويأتي هذا التوقيع بعد عام واحد فقط من احتراف ماكسيميليان، الابن الأكبر لزلاتان، الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، ليكون الدور هذه المرة من نصيب فينسنت، الابن الأصغر.

وينشط فينسنت في صفوف فرق الشباب بميلان منذ عام 2022، حيث نجح في لفت الأنظار بمستواه، ما دفع النادي لمنحه فرصة الانتقال إلى المرحلة الاحترافية.

وأوضح ميلان أن اللاعب سيكون جزءاً من مشروع "ميلان فوتورو"، وهو البرنامج الذي يركز على إعداد وتطوير المواهب الشابة تمهيداً لتصعيدها إلى الفريق الأول في المستقبل.

وسبق للاعب خط الوسط الشاب أن تم اختياره لتمثيل منتخب السويد تحت 15 عاماً في عام 2023، في مؤشر على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها.

ميلان زلاتان إبراهيموفيتش أخبار ميلان فينسنت إبراهيموفيتش

