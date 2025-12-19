راسبادوري أول الأسماء.. روما يعيد رسم هجومه في الشتاء

منح المهاجم الإيطالي جياكومو راسبادوري الضوء الأخضر للانتقال إلى صفوف روما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في خطوة تعزز خطط المدير الفني جيان بييرو جاسبريني لتدعيم القوة الهجومية للفريق.

ويعمل نادي روما على دعم خط الهجوم قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم، حيث تشير التقارير إلى أن الجيالوروسي قد يبرم أكثر من صفقة هجومية واحدة خلال ميركاتو يناير.

موافقة راسبادوري وبداية المفاوضات

وبحسب مصادر مطلعة، فقد أبدى راسبادوري موافقته على الانتقال إلى ملعب الأولمبيكو قادمًا من أتلتيكو مدريد، الذي انضم إلى صفوفه الصيف الماضي بعد رحيله عن نابولي.

ومن المنتظر أن تبدأ إدارة روما مفاوضاتها مع نادي أتلتيكو مدريد خلال الأيام المقبلة، لبحث إمكانية إتمام الصفقة، سواء على سبيل الإعارة مع خيار الشراء أو عبر صيغة تتضمن التزامًا بالشراء مرتبطًا بتحقيق أهداف محددة.

زيركزي أولوية وجاسبريني يترقب

ويأمل جاسبريني في حسم المفاوضات سريعًا، من أجل الترحيب بتعزيز هجومي جديد في أقرب وقت ممكن.

ورغم التقدم في ملف راسبادوري، لا يزال روما يحتفظ باهتمامه بضم مهاجم مانشستر يونايتد جوشوا زيركزي، الذي يُعد الهدف الأول للمدرب الإيطالي، ما يفتح الباب أمام إمكانية إتمام صفقة مزدوجة لدعم الخط الأمامي خلال يناير.