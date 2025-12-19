المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس السوبر الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

راسبادوري أول الأسماء.. روما يعيد رسم هجومه في الشتاء

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:25 م 19/12/2025
جياكومو راسبادوري لاعب نابولي

المهاجم الإيطالي جياكومو راسبادوري

منح المهاجم الإيطالي جياكومو راسبادوري الضوء الأخضر للانتقال إلى صفوف روما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في خطوة تعزز خطط المدير الفني جيان بييرو جاسبريني لتدعيم القوة الهجومية للفريق.

ويعمل نادي روما على دعم خط الهجوم قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم، حيث تشير التقارير إلى أن الجيالوروسي قد يبرم أكثر من صفقة هجومية واحدة خلال ميركاتو يناير.

موافقة راسبادوري وبداية المفاوضات

وبحسب مصادر مطلعة، فقد أبدى راسبادوري موافقته على الانتقال إلى ملعب الأولمبيكو قادمًا من أتلتيكو مدريد، الذي انضم إلى صفوفه الصيف الماضي بعد رحيله عن نابولي.

ومن المنتظر أن تبدأ إدارة روما مفاوضاتها مع نادي أتلتيكو مدريد خلال الأيام المقبلة، لبحث إمكانية إتمام الصفقة، سواء على سبيل الإعارة مع خيار الشراء أو عبر صيغة تتضمن التزامًا بالشراء مرتبطًا بتحقيق أهداف محددة.

زيركزي أولوية وجاسبريني يترقب

ويأمل جاسبريني في حسم المفاوضات سريعًا، من أجل الترحيب بتعزيز هجومي جديد في أقرب وقت ممكن.

ورغم التقدم في ملف راسبادوري، لا يزال روما يحتفظ باهتمامه بضم مهاجم مانشستر يونايتد جوشوا زيركزي، الذي يُعد الهدف الأول للمدرب الإيطالي، ما يفتح الباب أمام إمكانية إتمام صفقة مزدوجة لدعم الخط الأمامي خلال يناير.

روما الدوري الإيطالي أتليتكو مدريد جياكومو راسبادوري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg