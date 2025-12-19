للمرة الثالثة.. ديفيد يتوج بجائزة أفضل لاعب في كندا

توج مهاجم يوفنتوس جوناثان ديفيد رسميًا بجائزة أفضل لاعب في كندا لكرة القدم للرجال لعام 2025، ليحقق الجائزة للمرة الثانية على التوالي والثالثة في مسيرته الكروية.

جوناثان ديفيد أفضل لاعب في كندا لعام 2025

ويأتي تتويج ديفيد بعد موسم مميز، ليعزز مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة الكندية في السنوات الأخيرة، بعدما سبق له الفوز بالجائزة عامي 2019 و2024، لينضم إلى قائمة محدودة من اللاعبين الذين حققوا اللقب ثلاث مرات أو أكثر منذ تأسيس الجائزة عام 1993.

وبذلك يصبح ديفيد رابع لاعب في تاريخ الجائزة يحقق هذا الإنجاز، إلى جانب ألفونسو ديفيز (4 مرات)، دواين دي روزاريو (4 مرات)، وأتيبا هاتشينسون (6 مرات).

وكان المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا قد انضم إلى صفوف يوفنتوس قادمًا من ليل الفرنسي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية بالقارة الأوروبية.

ومن المنتظر أن يكون جوناثان ديفيد أحد الركائز الأساسية في هجوم المنتخب الكندي خلال نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها كندا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، حيث أوقعت القرعة المنتخب الكندي في مجموعة تضم قطر، سويسرا، وأحد المتأهلين من الملحق الأوروبي.