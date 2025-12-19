المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

0 1
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس السوبر الإيطالي
بولونيا

بولونيا

1 1
(3 - 2)
21:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 0
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

1 1
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

خيمينيز يطمئن جماهير ميلان: سأعود أقوى من أي وقت مضى

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:51 م 19/12/2025
خيمينيز

سانتياجو خيمينيز

بعث مهاجم ميلان، سانتياجو خيمينيز، برسالة طمأنة إلى جماهير الروسونيري، مؤكدًا أنه سيعود إلى الملاعب "أقوى من أي وقت مضى"، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية في الكاحل، من المتوقع أن تُبعده عن المشاركة لمدة تصل إلى شهرين.

خيمينيز يتحدى الإصابة برسالة مؤثرة لجماهير الروسونيري

وكان المهاجم الدولي المكسيكي يعاني منذ فترة من آلام متكررة في الكاحل، حيث لم تظهر حالته تحسنًا ملحوظًا رغم محاولات العلاج والتحفظ، إذ كان الألم يتجدد مع كل عودة للتدريبات.

وبعد استشارة أحد المتخصصين، توصل خيمينيز إلى اتفاق مع الطاقم الطبي لنادي ميلان على ضرورة التدخل الجراحي، ليخضع بالفعل لعملية تنظيف مفصل الكاحل الأيمن بالمنظار في مدينة أمستردام، تحت إشراف البروفيسور جينو كيركوفس، وبحضور الجهاز الطبي للروسونيري.

ومن المقرر أن يبقى اللاعب في أمستردام لمدة أسبوع واحد، قبل أن يتوجه إلى إيطاليا لبدء برنامج إعادة التأهيل، وسط توقعات بغيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين.

وعبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، نشر خيمينيز صورة له من داخل المستشفى، ووجه رسالة لجماهير ميلان قال فيها: "سارت الأمور على ما يرام، شكرًا جزيلًا لكل من دعمني وساندني برسائله ومحبتـه".

وأضاف: "حان الوقت الآن للعودة إلى كامل قوتي من خلال العمل والانضباط، سنكون أقوى من أي وقت مضى، أراكم قريبًا".

وفي سياق متصل، يدرس نادي ميلان تعزيز خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، حيث دخل في مفاوضات مع نادي وست هام يونايتد للتعاقد مع المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج على سبيل الإعارة، لتعويض غياب خيمينيز خلال فترة التعافي.

ميلان وست هام يونايتد نيكلاس فولكروج سانتياجو خيمينيز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg