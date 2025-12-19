خيمينيز يطمئن جماهير ميلان: سأعود أقوى من أي وقت مضى

بعث مهاجم ميلان، سانتياجو خيمينيز، برسالة طمأنة إلى جماهير الروسونيري، مؤكدًا أنه سيعود إلى الملاعب "أقوى من أي وقت مضى"، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية في الكاحل، من المتوقع أن تُبعده عن المشاركة لمدة تصل إلى شهرين.

خيمينيز يتحدى الإصابة برسالة مؤثرة لجماهير الروسونيري

وكان المهاجم الدولي المكسيكي يعاني منذ فترة من آلام متكررة في الكاحل، حيث لم تظهر حالته تحسنًا ملحوظًا رغم محاولات العلاج والتحفظ، إذ كان الألم يتجدد مع كل عودة للتدريبات.

وبعد استشارة أحد المتخصصين، توصل خيمينيز إلى اتفاق مع الطاقم الطبي لنادي ميلان على ضرورة التدخل الجراحي، ليخضع بالفعل لعملية تنظيف مفصل الكاحل الأيمن بالمنظار في مدينة أمستردام، تحت إشراف البروفيسور جينو كيركوفس، وبحضور الجهاز الطبي للروسونيري.

ومن المقرر أن يبقى اللاعب في أمستردام لمدة أسبوع واحد، قبل أن يتوجه إلى إيطاليا لبدء برنامج إعادة التأهيل، وسط توقعات بغيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين.

وعبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، نشر خيمينيز صورة له من داخل المستشفى، ووجه رسالة لجماهير ميلان قال فيها: "سارت الأمور على ما يرام، شكرًا جزيلًا لكل من دعمني وساندني برسائله ومحبتـه".

وأضاف: "حان الوقت الآن للعودة إلى كامل قوتي من خلال العمل والانضباط، سنكون أقوى من أي وقت مضى، أراكم قريبًا".

وفي سياق متصل، يدرس نادي ميلان تعزيز خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، حيث دخل في مفاوضات مع نادي وست هام يونايتد للتعاقد مع المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج على سبيل الإعارة، لتعويض غياب خيمينيز خلال فترة التعافي.