أعادت هزيمة ميلان أمام نابولي بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، تسليط الضوء على أزمة واضحة في خط دفاع الروسونيري، خاصة فيما يتعلق بالصفقات الصيفية التي لم تقدم الإضافة المنتظرة حتى الآن.

وأظهرت المباراة عددًا من الأخطاء المكلفة، حيث بدا أداء بعض العناصر الدفاعية مهتزًا، في وقت عانى فيه الفريق من نقص الحلول البديلة القادرة على تقديم مستوى تنافسي، لا سيما مع اعتماد الجهاز الفني على اللعب بثلاثة مدافعين دون عمق كافٍ في القائمة.

وفي ظل هذه المعطيات، بدأت تتردد شائعات خلال الساعات الماضية حول عودة اهتمام ميلان بالتعاقد مع المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا.

أزمة دفاعية تدفع ميلان للتفكير في عودة تياجو سيلفا

وذكرت شبكة ESPN أن المدير الفني ماسيميليانو أليجري يبدي رغبة واضحة في إعادة قلب الدفاع البالغ من العمر 41 عامًا إلى ملعب سان سيرو.

وكان تياجو سيلفا قد أنهى مؤخرًا تجربته مع نادي فلومينينسي البرازيلي، ليصبح لاعبًا حرًا وقادرًا على العودة إلى الملاعب الأوروبية دون عوائق تعاقدية، ما يُسهل من الناحية الإجرائية إتمام الصفقة حال اتخاذ القرار.

وبحسب التقارير، فإن أليجري، وربما أيضًا زلاتان إبراهيموفيتش ضمن الإدارة الرياضية، يدرسان خيار التعاقد مع سيلفا رغم تقدمه في السن، بالنظر إلى خبرته الكبيرة ومعرفته السابقة بأجواء ميلان والدوري الإيطالي.