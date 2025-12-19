المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

0 1
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس السوبر الإيطالي
بولونيا

بولونيا

1 1
(3 - 2)
21:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 0
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

1 1
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رغم بلوغه 41 عامًا.. هل يغامر ميلان بالتعاقد مع تياجو سيلفا؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:59 م 19/12/2025
تياجو سيلفا مدافع فلومينينسي

المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا

أعادت هزيمة ميلان أمام نابولي بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، تسليط الضوء على أزمة واضحة في خط دفاع الروسونيري، خاصة فيما يتعلق بالصفقات الصيفية التي لم تقدم الإضافة المنتظرة حتى الآن.

وأظهرت المباراة عددًا من الأخطاء المكلفة، حيث بدا أداء بعض العناصر الدفاعية مهتزًا، في وقت عانى فيه الفريق من نقص الحلول البديلة القادرة على تقديم مستوى تنافسي، لا سيما مع اعتماد الجهاز الفني على اللعب بثلاثة مدافعين دون عمق كافٍ في القائمة.

وفي ظل هذه المعطيات، بدأت تتردد شائعات خلال الساعات الماضية حول عودة اهتمام ميلان بالتعاقد مع المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا.

أزمة دفاعية تدفع ميلان للتفكير في عودة تياجو سيلفا

وذكرت شبكة ESPN أن المدير الفني ماسيميليانو أليجري يبدي رغبة واضحة في إعادة قلب الدفاع البالغ من العمر 41 عامًا إلى ملعب سان سيرو.

وكان تياجو سيلفا قد أنهى مؤخرًا تجربته مع نادي فلومينينسي البرازيلي، ليصبح لاعبًا حرًا وقادرًا على العودة إلى الملاعب الأوروبية دون عوائق تعاقدية، ما يُسهل من الناحية الإجرائية إتمام الصفقة حال اتخاذ القرار.

وبحسب التقارير، فإن أليجري، وربما أيضًا زلاتان إبراهيموفيتش ضمن الإدارة الرياضية، يدرسان خيار التعاقد مع سيلفا رغم تقدمه في السن، بالنظر إلى خبرته الكبيرة ومعرفته السابقة بأجواء ميلان والدوري الإيطالي.

ميلان نابولي تياجو سيلفا كأس السوبر الإيطالي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg