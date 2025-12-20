المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
موعد والقناة الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:05 ص 20/12/2025
يوفنتوس ضد روما

روما ضد يوفنتوس

يستعد فريق يوفنتوس لاستضافة غريمه اللدود، روما، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم 2025-2026.

ويحتضن "أليانز ستاديوم" قمة يوفنتوس ضد روما، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

يدخل يوفنتوس المباراة وعينه على النقاط الثلاث، لاقتحام المربع الذهبي لمسابقة الدوري الإيطالي، حيث يتواجد البيانكونيري في المركز الخامس، برصيد 26 نقطة.

بينما يحاول روما تحقيق الفوز لتثبيت أقدامه في المربع الذهبي، حيث يتواجد ذئاب العاصمة في المركز الرابع، برصيد 30 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.

موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان

يحين موعد انطلاق مباراة يوفنتوس ضد روما، في الجولة الـ15 من عمر مسابقة الكالتشيو، على ملعب "أليانز ستاديوم"، وتنطلق في تمام الـ9:45 مساء بتوقيت القاهرة، وفي الـ10:45 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2025-2026، ومن المنتظر أن يقوم بإذاعة مباراة يوفنتوس وروما، علاوة على تطبيق StarzPlay.

طالع مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها من هنا

الدوري الإيطالي روما يوفنتوس

