تقارير: ميلان يدرس التعاقد مع جيسوس

أفادت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن جابرييل جيسوس مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، عرض نفسه على نادي ميلان الإيطالي.

ويعاني جيسوس من قلة المشاركة مع نادي أرسنال بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي.

ووفقًا لموقع فوتبول إيطاليا، فإن ميلان يدرس فكرة التعاقد مع جابرييل جيسوس، بعدما عرضه وكيل أعماله على النادي.

وأكد التقرير، أن ميلان يرى أن جيسوس حل مثالي لتعزيز خط الهجوم بعد عودته من الإصابة.

ويبحث ميلان عن مهاجم صريح على الفور بعد خسارة سانتياجو خيمينيز لبضعة أشهر بسبب جراحة في الكاحل.

وتأتي أنباء جيسوس، بعد اتفاق ميلان مع نادي وست هام على التعاقد مع نيكلاس فولكروج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأجل ميلان قرار ضم فولكروج، حيث طلب ماسيمليانو أليجري، التفكير في ضم اللاعب والنظر إلى البدائل الأخرى.

ويرغب جيسوس في الرحيل عن صفوف أرسنال من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر، حيث إنه يريد العودة إلى منتخب البرازيل قبل بطولة كأس العالم 2026.