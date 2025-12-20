المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 0
22:00
أرسنال

أرسنال

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
21:45
روما

روما

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

تقارير: ميلان يدرس التعاقد مع جيسوس

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:14 م 20/12/2025
جيسوس

جيسوس

أفادت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن جابرييل جيسوس مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، عرض نفسه على نادي ميلان الإيطالي.

ويعاني  جيسوس من قلة المشاركة مع نادي أرسنال بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي.

ووفقًا لموقع فوتبول إيطاليا، فإن ميلان يدرس فكرة التعاقد مع جابرييل جيسوس، بعدما عرضه وكيل أعماله على النادي.

وأكد التقرير، أن ميلان يرى أن جيسوس حل مثالي لتعزيز خط الهجوم بعد عودته من الإصابة.

ويبحث ميلان عن مهاجم صريح على الفور بعد خسارة سانتياجو خيمينيز لبضعة أشهر بسبب جراحة في الكاحل.

وتأتي أنباء جيسوس، بعد اتفاق ميلان مع نادي وست هام على التعاقد مع نيكلاس فولكروج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأجل ميلان قرار ضم فولكروج، حيث طلب ماسيمليانو أليجري، التفكير في ضم اللاعب والنظر إلى البدائل الأخرى.

ويرغب جيسوس في الرحيل عن صفوف أرسنال من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر، حيث إنه يريد العودة إلى منتخب البرازيل قبل بطولة كأس العالم 2026.

مباراة ميلان القادمة
أرسنال ميلان جيسوس

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
إيفرتون

إيفرتون

0 0
أرسنال

أرسنال

16

سيطرة من لاعبي أرسنال على الكرة بعد تمريرات وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
