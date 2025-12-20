المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 1
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

2 1
21:45
روما

روما

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 0
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

التعادل السلبي يحسم مواجهة لاتسيو وكريمونيزي في الدوري الإيطالي

د ب أ

كتب - د ب أ

11:17 م 20/12/2025
مباراة لاتسيو وكريمونيزي

مباراة لاتسيو وكريمونيزي

خيم التعادل السلبي على مواجهة لاتسيو وضيفه كريمونيزي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص السانحة لهما إلى أهداف طوال 90 دقيقة، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي واقتسام الفريقين للنقاط.

وشهدت المباراة تعرض فيدريكو سيتشريني، لاعب كريمونيزي، للطرد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع كريمونيزي رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر.

مباراة لاتسيو القادمة
الدوري الإيطالي لاتسيو كريمونيزي

