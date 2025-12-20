كتب - د ب أ

خيم التعادل السلبي على مواجهة لاتسيو وضيفه كريمونيزي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص السانحة لهما إلى أهداف طوال 90 دقيقة، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي واقتسام الفريقين للنقاط.

وشهدت المباراة تعرض فيدريكو سيتشريني، لاعب كريمونيزي، للطرد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع كريمونيزي رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر.