كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
21:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإسباني
فياريال

فياريال

- -
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
15:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
أودينيزي

أودينيزي

يوفنتوس يقتنص فوزًا ثمينًا أمام روما في الدوري الإيطالي

د ب أ

كتب - د ب أ

12:31 ص 21/12/2025
هدف أوبيندا لاعب يوفنتوس أمام روما

هدف أوبيندا لاعب يوفنتوس أمام روما

اقتنص يوفنتوس فوزًا غاليًا من ضيفه روما، بهدفين مقابل هدف، مساء السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف سجله فرانشيسكو كونسيساو في الدقيقة 40 ثم أضاف لويس أوبيندا الهدف الثاني في الدقيقة 70، وبعدها بخمس دقائق رد رد توماسو بالدانزي بهدف لروما.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 29 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن روما صاحب المركز الرابع.

بدأت المباراة بحذر تكتيكي، حيث حاول روما مباغتة أصحاب الأرض عبر تحركات باولو ديبالا وويسلي، إلا أن دفاع يوفنتوس بقيادة جليسون بريمر كان يقظا.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، سجل فرانشيسكو كونسيساو هدف التقدم ليوفنتوس بتسديدة متقنة سكنت الزاوية السفلى للحارس ميل سفيلار، بعد عمل جماعي مميز بدأه المتألق كينان يلدز.

دخل يوفنتوس الشوط الثاني بضغط ملحوظ لتعزيز تقدمه، وأهدر كينان يلدز فرصة محققة في الدقيقة 52 عبر تسديدة مرت بجوار القائم بسنتيمترات

واستمر يوفنتوس في هجومه ونجح في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 70 عبر القناص لويس أوبيندا، الذي استغل تمريرة ذكية من ماكيني بعد تصدٍ رائع من سفيلار، ليضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

لم يستسلم روما رغم التأخر، وبدأ رحلة العودة سريعاً؛ ففي الدقيقة 75، ومن هجمة بدأت بتدخل دفاعي قوي من ويسلي، أطلق البديل إيفان فيرجسون تسديدة قوية تصدى لها دي جريجوريو ببراعة، لكن الكرة ارتدت أمام توماسو بالدانزي الذي لم يتوانَ عن وضعها في الشباك.

مباراة روما القادمة
روما الدوري الإيطالي يوفنتوس

