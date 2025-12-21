تقارير: يوفنتوس يفتقد روجاني لـ6 أسابيع بداعي الإصابة

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أن نادي يوفنتوس قد تلقى ضربة موجعة بإصابة مدافعه دانييلي روجاني، والذي سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس، أن يوفنتوس سوف يفتقد خدمات روجاني، لمدة 6 أسابيع، عقب تعرضه للإصابة في مواجهة روما.

وقال يوفنتوس في بيان رسمي: "بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مباراة يوفنتوس وروما، خضع دانييلي روجاني لفحوصات طبية في مركز جيه ميديكال صباح اليوم".

وتابع: "أظهرت الفحوصات إصابة متوسطة الدرجة في العضلة التوأمية الداخلية لساقه اليمنى. ستُجرى فحوصات جديدة خلال عشرة أيام لتحديد مدة التعافي بدقة".

كان روجاني، الذي عاد إلى تشكيلة يوفنتوس بعد عام من الإعارة إلى أياكس في موسم 2024-2025، قد غاب بالفعل عن الملاعب لأربعة أسابيع في نوفمبر الماضي بسبب إصابة عضلية.

كانت مباراة روما أول ظهور له منذ إصابته، حيث شارك كبديل في النصف ساعة الأخيرة بدلاً من جليسون بريمر، الذي عاد هو الآخر مؤخرًا من الإصابة.

وكان يوفنتوس قد حقق فوزًا ثمينًا على حساب نظيره روما، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الدوري الإيطالي، بفضل ثنائية فرانسيسكو كونسيساو وأوبيندا.