مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
21:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإسباني
فياريال

فياريال

0 2
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 1
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

0 3
15:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

1 0
19:00
أودينيزي

أودينيزي

تقارير: يوفنتوس يفتقد روجاني لـ6 أسابيع بداعي الإصابة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:39 م 21/12/2025
دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس

دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أن نادي يوفنتوس قد تلقى ضربة موجعة بإصابة مدافعه دانييلي روجاني، والذي سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس، أن يوفنتوس سوف يفتقد خدمات روجاني، لمدة 6 أسابيع، عقب تعرضه للإصابة في مواجهة روما.

وقال يوفنتوس في بيان رسمي: "بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مباراة يوفنتوس وروما، خضع دانييلي روجاني لفحوصات طبية في مركز جيه ميديكال صباح اليوم".

وتابع: "أظهرت الفحوصات إصابة متوسطة الدرجة في العضلة التوأمية الداخلية لساقه اليمنى. ستُجرى فحوصات جديدة خلال عشرة أيام لتحديد مدة التعافي بدقة".

كان روجاني، الذي عاد إلى تشكيلة يوفنتوس بعد عام من الإعارة إلى أياكس في موسم 2024-2025، قد غاب بالفعل عن الملاعب لأربعة أسابيع في نوفمبر الماضي بسبب إصابة عضلية.

كانت مباراة روما أول ظهور له منذ إصابته، حيث شارك كبديل في النصف ساعة الأخيرة بدلاً من جليسون بريمر، الذي عاد هو الآخر مؤخرًا من الإصابة.

وكان يوفنتوس قد حقق فوزًا ثمينًا على حساب نظيره روما، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الدوري الإيطالي، بفضل ثنائية فرانسيسكو كونسيساو وأوبيندا.

مباراة يوفنتوس القادمة
الدوري الإيطالي يوفنتوس روجاني

