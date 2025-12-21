حقق نادي فيورنتينا أول فوز له في منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد 16 مباراة.

ونجح فيورنتينا في الفوز على أرضه في ملعب أرتيميو فرانكي، اليوم الأحد، على حساب أودينيزي (5-1) ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإيطالي.

أول فوز لفيورنتينا في الدوري الإيطالي

استغل فيورنتينا خطأ الحارس مادوكا أوكوي في الدقيقة 7، إذ تحصل على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله على مويس كين.

وأصبحت المباراة أسهل على فيورنتينا الذي سجل 3 أهداف في الشوط الأول عن طريق كل من ماندراجورا وجودموندسون وندور في الدقائق 21 و42 و45+5 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، أضاف مويس كين هدفًا رابعًا لفيورنتينا في الدقيقة 56 ثم قلص سوليه الفارق بهدف في الدقيقة 66، قبل أن يستقبل أودينيزي الهدف الأخير عن طريق مويس كين نفسه، كان ذلك في الدقيقة 68.

واستمر فيورنتينا بالمركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ9 نقاط، كما يبتعد بـ5 نقاط عن السابع عشر بارما، صاحب أقرب المراكز البعيدة عن الهبوط.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025