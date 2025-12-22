المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

0 1
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

2 1
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

0 1
18:00
الهلال

الهلال

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

1 0
22:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

0 5
20:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

1 1
22:00
اسبانيول

اسبانيول

كأس مصر
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
مسار

مسار

رسميًا.. فشل إقامة مباراة ميلان وكومو في أستراليا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:42 م 22/12/2025
الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي

أصدرت رابطة الدوري الإيطالي بيانًا تؤكد فيه أن خطط إقامة مباراة الدوري بين ميلان وكومو في غرب أستراليا لن تمضي قدمًا.

ومن المفترض أن تقام مباراة ميلان وكومو، يوم 15 يناير المقبل في الدوري الإيطالي.

واقترحت رابطة الدوري الإيطالي، إقامة مباراة ميلان وكومو، في أستراليا بسبب إقامة افتتاح دورة الألعاب الشتوية على ملعب سان سيرو معقل ميلان.

وجاء في بيان رابطة الدوري الإيطالي كالتالي: "تم إلغاء خطط استضافة أول مباراة رسمية لبطولة أوروبية خارج حدود البلاد في بيرث، وذلك بعد اتفاق مشترك بين رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم وحكومة غرب أستراليا" .

وأضاف: "اتخذ كلا الجانبين هذا القرار بسبب المخاطر المالية التي لا يمكن احتواؤها، وشروط الموافقة المرهقة، والمضاعفات التي ظهرت في اللحظة الأخيرة والتي كانت خارجة عن سيطرتهم."

وتابع: "ستكون المباراة المقترحة هي المرة الأولى التي تُقام فيها مباراة من بطولة أوروبا رفيعة المستوى، صالحة لتوزيع النقاط، خارج الحدود الوطنية، مما يمثل فرصة فريدة لغرب أستراليا لكتابة تاريخ كرة القدم الدولية."

وواصل: "تمت الموافقة على الاقتراح من قبل جميع أندية الدوري الإيطالي لكرة القدم العشرين، والاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

واستمر البيان: "ومع ذلك، فإن الشروط الإضافية المرهقة التي فرضها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) للموافقة على المباراة لا يمكن تلبيتها دون مخاطر مالية على حكومة غرب أستراليا ودوري كرة القدم الإيطالي (سيري أ).

وأكمل: "لقد استكشفت الحكومة ورابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم كل الخيارات الممكنة لجلب هذا اللقاء التاريخي إلى غرب أستراليا."

وأشار إلى: "يكشف تحليل عرض بيرث أنه منذ أبريل، حقق بالفعل أكثر من 280 مليون دولار من حيث الظهور الإعلامي العالمي، حيث تمت مناقشة المدينة الأسترالية على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام الدولية الرئيسية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وإندونيسيا وفرنسا."

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
