رسميًا.. فشل إقامة مباراة ميلان وكومو في أستراليا

أصدرت رابطة الدوري الإيطالي بيانًا تؤكد فيه أن خطط إقامة مباراة الدوري بين ميلان وكومو في غرب أستراليا لن تمضي قدمًا.

ومن المفترض أن تقام مباراة ميلان وكومو، يوم 15 يناير المقبل في الدوري الإيطالي.

واقترحت رابطة الدوري الإيطالي، إقامة مباراة ميلان وكومو، في أستراليا بسبب إقامة افتتاح دورة الألعاب الشتوية على ملعب سان سيرو معقل ميلان.

وجاء في بيان رابطة الدوري الإيطالي كالتالي: "تم إلغاء خطط استضافة أول مباراة رسمية لبطولة أوروبية خارج حدود البلاد في بيرث، وذلك بعد اتفاق مشترك بين رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم وحكومة غرب أستراليا" .

وأضاف: "اتخذ كلا الجانبين هذا القرار بسبب المخاطر المالية التي لا يمكن احتواؤها، وشروط الموافقة المرهقة، والمضاعفات التي ظهرت في اللحظة الأخيرة والتي كانت خارجة عن سيطرتهم."

وتابع: "ستكون المباراة المقترحة هي المرة الأولى التي تُقام فيها مباراة من بطولة أوروبا رفيعة المستوى، صالحة لتوزيع النقاط، خارج الحدود الوطنية، مما يمثل فرصة فريدة لغرب أستراليا لكتابة تاريخ كرة القدم الدولية."

وواصل: "تمت الموافقة على الاقتراح من قبل جميع أندية الدوري الإيطالي لكرة القدم العشرين، والاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

واستمر البيان: "ومع ذلك، فإن الشروط الإضافية المرهقة التي فرضها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) للموافقة على المباراة لا يمكن تلبيتها دون مخاطر مالية على حكومة غرب أستراليا ودوري كرة القدم الإيطالي (سيري أ).

وأكمل: "لقد استكشفت الحكومة ورابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم كل الخيارات الممكنة لجلب هذا اللقاء التاريخي إلى غرب أستراليا."

وأشار إلى: "يكشف تحليل عرض بيرث أنه منذ أبريل، حقق بالفعل أكثر من 280 مليون دولار من حيث الظهور الإعلامي العالمي، حيث تمت مناقشة المدينة الأسترالية على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام الدولية الرئيسية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وإندونيسيا وفرنسا."