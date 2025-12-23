المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
صفقة الشتاء الأولى.. فولكروج يخضع للفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى ميلان

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:33 م 23/12/2025
نيكلاس فولكروج

نيكلاس فولكروج

بدأ المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج، اليوم الثلاثاء، فحوصاته الطبية في مدينة ميلانو تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف ميلان قادمًا من وست هام يونايتد، في خطوة تضعه على أعتاب المشاركة مع الفريق في أولى مباريات العام الجديد بالدوري الإيطالي.

فولكروج يقترب من ارتداء قميص ميلان

ومن المقرر أن ينتقل فولكروج إلى ميلان على سبيل الإعارة مع وجود خيار للشراء، حيث وصل الدولي الألماني إلى المدينة مساء الاثنين، على أن يوقع عقده رسميًا بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية، وفقًا لما كشفه الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو.

وسيخضع فولكروج لبرنامج سريع للاندماج مع الفريق، إذ ينتظر أن يخوض أول مران له مع الروسونيري يوم الأربعاء، عشية عيد الميلاد، استعدادًا للانضمام إلى قائمة الفريق في مواجهة الثاني من يناير المقبل، تزامنًا مع افتتاح سوق الانتقالات الشتوية في إيطاليا.

وبحسب التقارير، سيتكفل ميلان بدفع الراتب الكامل للاعب خلال فترة الإعارة، دون سداد مقابل مادي لوست هام، فيما يتضمن الاتفاق خيار شراء تتراوح قيمته بين 5 و13 مليون يورو، مع ترجيح انخفاض القيمة النهائية عن التقديرات الأولية.

الدوري الإيطالي ميلان وست هام نيكلاس فولكروج

