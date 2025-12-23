ناد في الدوري الإيطالي يسعى للتعاقد مع دافيدي أنشيلوتي

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي بيزا الإيطالي بالتعاقد مع دافيدي أنشيلوتي ليتولى تدريبه في الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، بات ألبرتو جيلاردينو على وشك الإقالة من منصبه في بيزا بسبب سوء النتائج، وقد يحل دافيدي أنشيلوتي محله.

دافيدي هو نجل كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، وعمل مساعدا له سابقا في عدة أندية أبرزها ريال مدريد.

ورحل دافيدي أنشيلوتي مؤخرا عن تدريب نادي بوتافوجو البرازيلي بعد إتمام موسمه الأول كمدير فني، وكشفت تقارير مؤخرا عن اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه، كما اقترن اسمه بالعودة لمساعدة والده في منتخب البرازيل.

ولم يحقق بيزا سوى فوز واحد هذا الموسم، ويحتل المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وأفادت الصحيفة أن هدف ستيفانو موريو المتأخر في مرمى كالياري في نهاية الأسبوع الماضي أنقذ النيراتزوري من هزيمة جديدة، وبالتالي أنقذ جيلاردينو من الإقالة، إلا أن هذا الأمر لا يتجاوز كونه وضعا مؤقتا فقط.

وسيخوض الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الإيطالي مباراته القادمة على أرضه أمام يوفنتوس، ومن المرجح أن يُقال جيلاردينو في حال الخسارة.