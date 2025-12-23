المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد فوزه بكأس السوبر.. نابولي يواجه قيودًا على الانتقالات في يناير

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:50 م 23/12/2025
فريق نابولي

فريق نابولي

بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الإيطالي، يواجه نابولي احتمال فرض قيود على سوق الانتقالات، في حين يبدو أن لاتسيو سيكون حرًا في التعامل مع الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد مراجعة مالية أجرتها اللجنة المستقلة المسؤولة عن مراقبة الأندية في الدوري الإيطالي.

نابولي يواجه قيود الانتقالات ولاتسيو حر في يناير

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن نابولي يخضع حاليًا لتدقيق دقيق بشأن التزامه بالمعايير المالية، وذلك بعد المخاوف التي ظهرت رغم الاحتفالات الأخيرة باللقب، خاصة فيما يتعلق بنسبة إجمالي الأموال التي يدفعها النادي للموظفين مقارنة بإجمالي الإيرادات المحققة، والتي يجب أن تقل عن 0.8، وهو الحد الذي يبدو أن نادي نابولي تجاوزه.

من جهتها، أكدت المؤشرات الأولية أن لاتسيو وكومو استوفيا المعايير المطلوبة، ما يمنحهما حرية التصرف بشكل طبيعي في سوق الانتقالات بعد أن كانا قد واجها حظرًا في الصيف، أثر على خطط الناديين خصوصًا بعد عودة ماوريتسيو ساري إلى تدريب لاتسيو.

ويشير الوضع الحالي إلى أن نابولي سيكون قادرًا على تسجيل صفقات جديدة في يناير، لكن ضمن قاعدة "صافي صفر"، أي أنه يمكن ضم أي لاعب جديد فقط إذا تمت موازنة وصوله برحيل مماثل من الفريق.

ومع ذلك، تزداد المخاطر على المدى الطويل، إذ سيصبح المؤشر المالي أكثر صرامة ابتداءً من الأول من يوليو، بانخفاض الحد الأدنى إلى 0.7، ما قد يؤدي إلى فرض حظر كامل على الانتقالات إذا لم يتم الالتزام.

