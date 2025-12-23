المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميًا.. ميلان يعلن إنهاء عقد أوريجي بالتراضي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:51 م 23/12/2025
أوريجي

ديفوك أوريجي

أعلن نادي ميلان الإيطالي، بشكل رسمي، إنهاء عقد المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي بالتراضي، لتسدل الستارة على تجربة اللاعب مع الروسونيري داخل ملعب سان سيرو.

نهاية المشوار.. أوريجي يرحل عن ميلان باتفاق ودي

وكان أوريجي قد انضم إلى ميلان في صيف 2022، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي، في صفقة هدفت إلى تعزيز الخط الهجومي، إلا أن مسيرته في الكالتشيو لم تأت وفق التوقعات، حيث عانى اللاعب من الإصابات وصعوبة التأقلم مع أجواء الدوري الإيطالي.

وخلال فترته مع ميلان، لم ينجح المهاجم البلجيكي، لاعب ليفربول السابق، في ترك بصمة واضحة، رغم تسجيله هدفين فقط اعتبرا من أبرز لقطات موسم الفريق، قبل أن تتعقد وضعية اللاعب داخل النادي.

وبعد موسم واحد بقميص ميلان، انتقل أوريجي على سبيل الإعارة إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي، إلا أن التجربة لم تكن موفقة، ليعود بعدها إلى ميلان دون أن يدخل ضمن خطط الفريق الأول، حيث ظل بعيدًا عن المشروع الفني وتدرب بشكل منفصل.

وفي الساعات الماضية، توصل الطرفان إلى اتفاق لإنهاء العلاقة التعاقدية قبل ستة أشهر من موعد انتهاء العقد الأصلي، ليصبح أوريجي لاعبًا حرًا بعد نحو ثلاثة أعوام ونصف قضاها في صفوف الروسونيري.

وأكد نادي ميلان القرار عبر بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "يعلن نادي إيه سي ميلان إنهاء عقد المهاجم ديفوك أوريجي بالتراضي، ويتمنى النادي للاعب كل التوفيق في مسيرته المقبلة".

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

الدوري الإيطالي ميلان نوتنجهام فورست ديفوك أوريجي

