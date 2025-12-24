المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

1 0
17:00
السودان

السودان

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 0
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

2 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

كأس رابطة الأندية
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

بعد موسم محبط.. عرض سعودي يعيد الأمل إلى بالوتيلي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:45 م 24/12/2025
بالوتيلي

المهاجم الإيطالي المخضرم ماريو بالوتيلي

يواصل المهاجم الإيطالي المخضرم ماريو بالوتيلي بحثه عن تجربة جديدة تعيد إحياء مسيرته الكروية، في ظل ابتعاده عن المنافسات منذ فترته القصيرة وغير الموفقة مع جنوى.

ورغم تفضيله الاستمرار داخل إيطاليا، بدأت الخيارات الخارجية تفرض نفسها بقوة.

الاتفاق يمنح بالوتيلي فرصة إنقاذ مسيرته

ووفقًا لما ذكره موقع calciomercato ونقله MilanNews24، دخل نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات مع بالوتيلي، مع استعداد لتقديم عرض طويل الأمد يمتد حتى عام 2028.

وكان بالوتيلي قد خاض دقائق محدودة بقميص جنوى قبل أن يخرج من حسابات الفريق سريعًا، ليجد نفسه مجددًا بلا نادٍ، رغم تمسكه بالأمل في الحصول على فرصة أخيرة داخل الدوري الإيطالي.

وخلال الفترة الماضية، حافظ اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا على جاهزيته البدنية بعيدًا عن الأضواء، من خلال التدرب مع فريق كاربينيدولو للهواة، في انتظار تحديد وجهته المقبلة.

كما أثار الجدل خارج المستطيل الأخضر، بعدما نشر رسالة غامضة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تغيير الجهاز الفني في جنوى، في إشارة فسرها البعض على أنها تعكس توتر علاقته بالمدرب باتريك فييرا.

الدوري السعودي الاتفاق ماريو بالوتيلي جنوى

