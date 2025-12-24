بعد موسم محبط.. عرض سعودي يعيد الأمل إلى بالوتيلي

يواصل المهاجم الإيطالي المخضرم ماريو بالوتيلي بحثه عن تجربة جديدة تعيد إحياء مسيرته الكروية، في ظل ابتعاده عن المنافسات منذ فترته القصيرة وغير الموفقة مع جنوى.

ورغم تفضيله الاستمرار داخل إيطاليا، بدأت الخيارات الخارجية تفرض نفسها بقوة.

الاتفاق يمنح بالوتيلي فرصة إنقاذ مسيرته

ووفقًا لما ذكره موقع calciomercato ونقله MilanNews24، دخل نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات مع بالوتيلي، مع استعداد لتقديم عرض طويل الأمد يمتد حتى عام 2028.

وكان بالوتيلي قد خاض دقائق محدودة بقميص جنوى قبل أن يخرج من حسابات الفريق سريعًا، ليجد نفسه مجددًا بلا نادٍ، رغم تمسكه بالأمل في الحصول على فرصة أخيرة داخل الدوري الإيطالي.

وخلال الفترة الماضية، حافظ اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا على جاهزيته البدنية بعيدًا عن الأضواء، من خلال التدرب مع فريق كاربينيدولو للهواة، في انتظار تحديد وجهته المقبلة.

كما أثار الجدل خارج المستطيل الأخضر، بعدما نشر رسالة غامضة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تغيير الجهاز الفني في جنوى، في إشارة فسرها البعض على أنها تعكس توتر علاقته بالمدرب باتريك فييرا.