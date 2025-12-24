المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

1 0
17:00
السودان

السودان

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 0
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

2 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

كأس رابطة الأندية
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

إنسيني يقترب من العودة إلى الدوري الإيطالي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:00 م 24/12/2025
إنسيني

إنسيني وساري

يقترب لورينزو إنسيني، نجم نابولي السابق، من العودة إلى الدوري الإيطالي، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

ووفقا لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، يستعد نادي لاتسيو لتقديم عقد قصير الأجل لإعادة قائد نابولي السابق إلى "سيري آ".

وبعد 3 مواسم قضاها في كندا، أصبح اللاعب البالغ من العمر 34 عاما بلا ناد في صيف العام الحالي برحيله عن نادي تورنتو.

وكان لاتسيو قريبا من ضم إنسيني مجانا في الميركاتو الصيفي، لكن الصفقة لم تتم بسبب منع النادي العاصمي من القيد.

وأشار التقرير إلى أن عقد المهاجم البلجيكي مع لاتسيو سيمتد لـ6 أشهر، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وستجمع هذه الخطوة إنسيني مجددا مع ماوريسيو ساري، المدرب الذي شهد تحت قيادته أفضل فترات مسيرته الكروية في نابولي.

الدوري الإيطالي لاتسيو لورينزو إنسيني

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الجزائر

الجزائر

1 0
السودان

السودان

46

بداية الشوط الثاني من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
