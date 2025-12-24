إنسيني يقترب من العودة إلى الدوري الإيطالي

يقترب لورينزو إنسيني، نجم نابولي السابق، من العودة إلى الدوري الإيطالي، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

ووفقا لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، يستعد نادي لاتسيو لتقديم عقد قصير الأجل لإعادة قائد نابولي السابق إلى "سيري آ".

وبعد 3 مواسم قضاها في كندا، أصبح اللاعب البالغ من العمر 34 عاما بلا ناد في صيف العام الحالي برحيله عن نادي تورنتو.

وكان لاتسيو قريبا من ضم إنسيني مجانا في الميركاتو الصيفي، لكن الصفقة لم تتم بسبب منع النادي العاصمي من القيد.

وأشار التقرير إلى أن عقد المهاجم البلجيكي مع لاتسيو سيمتد لـ6 أشهر، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وستجمع هذه الخطوة إنسيني مجددا مع ماوريسيو ساري، المدرب الذي شهد تحت قيادته أفضل فترات مسيرته الكروية في نابولي.