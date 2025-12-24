المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
عقبة تعترض طريق نابولي نحو ضم كوبي ماينو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:22 م 24/12/2025
ماينو

كوبي ماينو

تعقّدت خطط نابولي الإيطالي للتعاقد مع كوبي ماينو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب قيود مالية جديدة، ألقت بظلال من الشك على أي تحركات في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ماينو (20 عاما) أصبح هدفا عدة أندية أوروبية، بعد ابتعاده عن حسابات روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، ووفقا لتقارير سابقة، يتصدر نابولي سباق التعاقد معه، خاصة أنه حاول ضمه بالفعل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فقد أظهرت مراجعة حديثة للحسابات المُقدّمة إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن نابولي قد تجاوز الحد المسموح به للتكاليف مقارنة بالإيرادات.

ولا يزال التأكيد الرسمي معلقا، لكن النادي يعمل بالفعل على افتراض أن فترة الانتقالات الشتوية ستكون فعليا "بميزانية صفرية".

كان نابولي مستعدا لهذا السيناريو، ومن المتوقع أن يقتصر نشاطه على صفقات الإعارة فقط، مع اعتماد أي انتقالات جديدة على بيع اللاعبين.

ونتيجة لذلك، تم تعليق المفاوضات بشأن اللاعبين البارزين، بما في ذلك صفقة ماينو المحتملة، والتي تم تجميدها فعليا.

جدير بالذكر أن ماينو شارك في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وجميعها كانت من مقاعد البدلاء، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد كوبي ماينو

