كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن طلبات النجم التركي كينان يلدز، لتمديد عقده مع فريقه يوفنتوس، حيث ينتهي عقده الحالي في عام 2029.

وأكدت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، أن كينان يلدز يرغب في أن يصبح اللاعب الأعلى أجرًا في يوفنتوس.

وأوضحت أن اللاعب صاحب الـ20 عامًا، يرغب في الحصول على ضمانات بشأن طموحات النادي الكبيرة في السنوات المقبلت.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يستأنف يوفنتوس المفاوضات لتمديد عقد يلدز في الأسابيع المقبلة، خاصةً مع استعداد البيانكونيري لتعيين المدير الرياضي الجديد، ماركو أوتوليني.

وأضافت أن يلدز يتقاضى حالياً 1.7 مليون يورو في الموسم، لكن هدفه أن يصبح اللاعب الأعلى أجراً في الفريق براتب لا يقل عن 6 ملايين يورو، وهو نفس راتب الكندي جوناثان ديفيد.

يتراوح عرض يوفنتوس بين 4 و5 ملايين يورو في الموسم، بالإضافة إلى مكافآت مرتبطة بأهداف شخصية وأخرى متعلقة بالفريق.

يوجد فارق يقارب مليون يورو بين عرض النادي ومطالب اللاعب، لكن يلدز يريد أيضاً ضمانات بشأن مشروع النادي وطموحاته على المدى الطويل.

وسجل كينان ستة أهداف وصنع مثلهم، في 22 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم مع كتيبة السيدة العجوز.