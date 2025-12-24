المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد الفوز بالسوبر الإيطالي.. نابولي يخطط لتمديد عقد كونتي حتى 2029

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:53 م 24/12/2025
أوريليو دي لورينتيس وأنطونيو كونتي مدرب نابولي

أنطونيو كونتي

أبدى نادي نابولي رغبته في تمديد عقد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، بعد موسم حافل أعاد الحيوية والحماس للفريق عقب الفوز بكأس السوبر الإيطالي.

هل ينجح نابولي في كسر عادة كونتي بالرحيل بعد عامين؟

وكان كونتي، البالغ من العمر 56 عامًا والمتعاقد مع نابولي حتى عام 2027، قد هدد بالرحيل مبكرًا هذا الموسم خلال فترة صعبة للفريق، إلا أن النجاحات الأخيرة أعادت الثقة بين الطرفين.

ووفقًا لصحيفة لا ريبوبليكا، يسعى مالك النادي أوريليو دي لورينتيس لتأمين مستقبل كونتي على المدى الطويل، عبر تمديد عقده حتى عام 2029.

ويعد هذا التمديد خطوة جريئة من نابولي، نظرًا لتاريخ المدرب الإيطالي، الذي لم يمكث في أي نادٍ أكثر من عامين إلا مرة واحدة، خلال تدريبه ليوفنتوس من 2011 إلى 2014.

منذ ذلك الحين، لم تتجاوز مدته في أي نادي آخر عامين، وهو الآن في منتصف موسمه الثاني مع نابولي، حيث يحقق نتائج إيجابية ويسعى النادي لضمان استقراره لفترة أطول.

الدوري الإيطالي نابولي أنطونيو كونتي السوبر الإيطالي

