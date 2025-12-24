أبدى نادي نابولي رغبته في تمديد عقد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، بعد موسم حافل أعاد الحيوية والحماس للفريق عقب الفوز بكأس السوبر الإيطالي.

هل ينجح نابولي في كسر عادة كونتي بالرحيل بعد عامين؟

وكان كونتي، البالغ من العمر 56 عامًا والمتعاقد مع نابولي حتى عام 2027، قد هدد بالرحيل مبكرًا هذا الموسم خلال فترة صعبة للفريق، إلا أن النجاحات الأخيرة أعادت الثقة بين الطرفين.

ووفقًا لصحيفة لا ريبوبليكا، يسعى مالك النادي أوريليو دي لورينتيس لتأمين مستقبل كونتي على المدى الطويل، عبر تمديد عقده حتى عام 2029.

ويعد هذا التمديد خطوة جريئة من نابولي، نظرًا لتاريخ المدرب الإيطالي، الذي لم يمكث في أي نادٍ أكثر من عامين إلا مرة واحدة، خلال تدريبه ليوفنتوس من 2011 إلى 2014.

منذ ذلك الحين، لم تتجاوز مدته في أي نادي آخر عامين، وهو الآن في منتصف موسمه الثاني مع نابولي، حيث يحقق نتائج إيجابية ويسعى النادي لضمان استقراره لفترة أطول.