المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

0 0
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

كأس رابطة الأندية
المقاولون العرب

المقاولون العرب

0 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

3 0
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

2 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"صفقة القرن".. ريال مدريد يخطط لإعادة صانع ألعاب الأرجنتين

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:36 م 24/12/2025 تعديل في 08:51 م
باز

نيكو باز

يستعد ريال مدريد لإعادة لاعبه الشاب نيكو باز إلى ملعب سانتياجو برنابيو في صيف 2026، في خطوة وصفها النادي الإسباني بأنها "صفقة القرن"، بحسب موقع "teamtalk".

نيكو باز يقرر العودة إلى ريال مدريد بعد موسم ناجح مع كومو

وكان باز، البالغ من العمر 21 عامًا، قد انتقل إلى نادي كومو الإيطالي في صيف 2024، بعد أن خرج من أكاديمية ريال مدريد.

وسرعان ما أثبت نفسه كواحد من أبرز المواهب الشابة في الدوري الإيطالي، بعدما سجل 11 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 51 مباراة مع الفريق الإيطالي بقيادة سيسك فابريجاس.

ويذكر أن ريال مدريد أدرج بند إعادة الشراء في عقد باز مع كومو، ليتمكن من استعادته مقابل 9 ملايين يورو في صيف 2026.

وأكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن صانع الألعاب قد وافق بالفعل على العودة إلى النادي الإسباني، ليصبح بذلك أول صفقة لريال مدريد لعام 2026، على الرغم من اقتراب النادي من إتمام صفقة المراهق مانكس ريزولا من لوجرونيس.

وكانت أندية كبرى مثل تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال قد تواصلت مع وكلاء باز لمحاولة ضمه في المستقبل، لكن موقف اللاعب واضح، حيث يركز فقط على العودة إلى ريال مدريد وتحقيق حلمه بالتألق مع الفريق الأول للنادي الإسباني.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

ريال مدريد الدوري الإيطالي كومو نيكو باز تشابي ألونسو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
كوت ديفوار

كوت ديفوار

0 0
موزمبيق

موزمبيق

69

تحضير وبناء هجمة من جانب منتخب كوت ديفوار

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg