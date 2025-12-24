يستعد ريال مدريد لإعادة لاعبه الشاب نيكو باز إلى ملعب سانتياجو برنابيو في صيف 2026، في خطوة وصفها النادي الإسباني بأنها "صفقة القرن"، بحسب موقع "teamtalk".

نيكو باز يقرر العودة إلى ريال مدريد بعد موسم ناجح مع كومو

وكان باز، البالغ من العمر 21 عامًا، قد انتقل إلى نادي كومو الإيطالي في صيف 2024، بعد أن خرج من أكاديمية ريال مدريد.

وسرعان ما أثبت نفسه كواحد من أبرز المواهب الشابة في الدوري الإيطالي، بعدما سجل 11 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 51 مباراة مع الفريق الإيطالي بقيادة سيسك فابريجاس.

ويذكر أن ريال مدريد أدرج بند إعادة الشراء في عقد باز مع كومو، ليتمكن من استعادته مقابل 9 ملايين يورو في صيف 2026.

وأكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن صانع الألعاب قد وافق بالفعل على العودة إلى النادي الإسباني، ليصبح بذلك أول صفقة لريال مدريد لعام 2026، على الرغم من اقتراب النادي من إتمام صفقة المراهق مانكس ريزولا من لوجرونيس.

وكانت أندية كبرى مثل تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال قد تواصلت مع وكلاء باز لمحاولة ضمه في المستقبل، لكن موقف اللاعب واضح، حيث يركز فقط على العودة إلى ريال مدريد وتحقيق حلمه بالتألق مع الفريق الأول للنادي الإسباني.

