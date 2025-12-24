رغم ازدحام مركزه.. أرسنال يراقب موهبة ميلان

أبدى نادي أرسنال الإنجليزي اهتمامه بمتابعة مدافع ميلان الشاب دافيدي بارتيساجي، في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها الظهير الأيسر خلال الفترة الأخيرة.

موهبة ميلان على رادار أرسنال

ويعد بارتيساجي، البالغ من العمر 19 عامًا، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، حيث يتوقع له المتابعون مستقبلًا واعدًا، خاصة بعد تطوره السريع مع فريقه الإيطالي.

وبحسب ما أفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فإن أرسنال يراقب اللاعب عن قرب ويضعه ضمن قائمة المواهب التي تحظى باهتمام الجهاز الفني، دون أن يتطور الأمر حتى الآن إلى عرض رسمي.

ورغم هذا الاهتمام، تبدو فكرة انتقال بارتيساجي إلى ملعب الإمارات غير منطقية في الوقت الحالي، في ظل امتلاك أرسنال عدة خيارات قوية في مركز الظهير الأيسر، أبرزهم ريكاردو كالافيوري ومايلز لويس سكيلي، ما يقلل من فرص مشاركة اللاعب الشاب بانتظام.

كما أن إدارة أرسنال قد تفضل توجيه استثماراتها نحو مراكز أكثر احتياجًا داخل الفريق، بدلًا من التعاقد مع ظهير أيسر جديد لا يضمن دقائق لعب كافية.

من جانبه، لا يبدو نادي ميلان متحمسًا لفكرة التفريط في أحد أبرز مواهبه الشابة، خاصة أن اللاعب لا يزال في مرحلة التطور ويحتاج إلى الاستمرارية والمشاركة المنتظمة لصقل إمكاناته.

وفي ظل هذه المعطيات، تشير التوقعات إلى بقاء بارتيساجي في صفوف ميلان خلال الفترة المقبلة، مع تركيزه على تطوير مستواه واكتساب الخبرات.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025