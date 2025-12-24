المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

1 0
22:00
الجابون

الجابون

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس رابطة الأندية
المقاولون العرب

المقاولون العرب

0 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

3 0
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

2 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رغم ازدحام مركزه.. أرسنال يراقب موهبة ميلان

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:06 م 24/12/2025
دافيدي بارتيساجي

دافيدي بارتيساجي

أبدى نادي أرسنال الإنجليزي اهتمامه بمتابعة مدافع ميلان الشاب دافيدي بارتيساجي، في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها الظهير الأيسر خلال الفترة الأخيرة.

موهبة ميلان على رادار أرسنال

ويعد بارتيساجي، البالغ من العمر 19 عامًا، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، حيث يتوقع له المتابعون مستقبلًا واعدًا، خاصة بعد تطوره السريع مع فريقه الإيطالي.

وبحسب ما أفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فإن أرسنال يراقب اللاعب عن قرب ويضعه ضمن قائمة المواهب التي تحظى باهتمام الجهاز الفني، دون أن يتطور الأمر حتى الآن إلى عرض رسمي.

ورغم هذا الاهتمام، تبدو فكرة انتقال بارتيساجي إلى ملعب الإمارات غير منطقية في الوقت الحالي، في ظل امتلاك أرسنال عدة خيارات قوية في مركز الظهير الأيسر، أبرزهم ريكاردو كالافيوري ومايلز لويس سكيلي، ما يقلل من فرص مشاركة اللاعب الشاب بانتظام.

كما أن إدارة أرسنال قد تفضل توجيه استثماراتها نحو مراكز أكثر احتياجًا داخل الفريق، بدلًا من التعاقد مع ظهير أيسر جديد لا يضمن دقائق لعب كافية.

من جانبه، لا يبدو نادي ميلان متحمسًا لفكرة التفريط في أحد أبرز مواهبه الشابة، خاصة أن اللاعب لا يزال في مرحلة التطور ويحتاج إلى الاستمرارية والمشاركة المنتظمة لصقل إمكاناته.

وفي ظل هذه المعطيات، تشير التوقعات إلى بقاء بارتيساجي في صفوف ميلان خلال الفترة المقبلة، مع تركيزه على تطوير مستواه واكتساب الخبرات.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

أرسنال ميلان ريكاردو كالافيوري دافيدي بارتيساجي مايلز لويس سكيلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
الكاميرون

الكاميرون

1 0
الجابون

الجابون

27

ساهم برايان مبويمو في 5 أهداف في آخر 7 مباريات له مع الكاميرون (هدفان و3 تمريرات حاسمة)

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg