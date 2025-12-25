يوفنتوس يسعى لإعادة تونالي إلى الدوري الإيطالي

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع ساندرو تونالي، لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

تونالي انتقل من ميلان الإيطالي إلى نيوكاسل في صيف 2023، بعقد يمتد حتى 2028.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس سيتحرك في يناير المقبل لضم تونالي من أجل تعزيز خط الوسط.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس سيعرض على نيوكاسل صفقة تبادلية تتضمن المهاجم الكندي جوناثان ديفيد مقابل تونالي.

وانضم جوناثان ديفيد إلى يوفنتوس في صفقة مجانية قادما من ليل الفرنسي في الصيف الماضي، لكنه كافح للتأقلم مع الحياة داخل وخارج الملعب في إيطاليا.

وبخلاف يوفنتوس، اقترن اسم تونالي بعدة أندية أوروبية كبيرة في الفترة الماضية، من بينها مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

جدير بالذكر أن تونالي شارك في 24 مباراة مع نيوكاسل هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها 4 أهداف ولم يسجل.