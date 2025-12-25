المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: ثنائي على رادار ميلان لتدعيم الدفاع في يناير

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:00 م 25/12/2025
فيديريكو جاتي لاعب يوفنتوس

فيديريكو جاتي لاعب يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام نادي ميلان بالتعاقد مع صفقات دفاعية، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس، أن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق ميلان، يبحث عن تعزيز خط دفاعه بعناصر جديدة، تمتلك الخبرة الكافية، لتقديم العمق المناسب لقائمة الفريق الحالية.

وأوضحت أن فيديريكو جاتي مدافع يوفنتوس يعد أحد الأسماء المطروحة، لأنه لاعب يعرفه أليجري جيدًا من فترة عملهما معًا في صفوف البيانكونيري.

وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد رفض الانتقال إلى نابولي الصيف الماضي، لكن وضعه في تورينو مُعقّد بسبب الإصابة والنقص الحالي في خط دفاع يوفنتوس.

يُعاني يوفنتوس من أزمة شبه دائمة في مركز قلب الدفاع، مع غياب دانييلي روجاني لعدة أسابيع، ونتيجة لذلك، يبدو انتقال جاتي في يناير، وخاصةً إلى منافس مباشر على المراكز الأربعة الأولى، أمرًا مستبعدًا للغاية.

وفي المقابل يظهر اسم ميلان سكرينيار أحد الخيارات المطروحة، والذي قضى سبع سنوات في الدوري الإيطالي مع سامبدوريا وإنتر ميلان قبل مغادرته إيطاليا عام 2023.

ويشغل اللاعب السلوفاكي يشغل حالياً منصب قائد فنربخشة، مما يجعل إتمام أي صفقة محتملة أمراً صعباً في منتصف الموسم.

مباراة ميلان القادمة
ميلان أليجري صفقات ميلان

