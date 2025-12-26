تقارير: اتحاد جدة يقترب من ضم نونو تافاريس

يقترب نونو تافاريس لاعب نادي لاتسيو الإيطالي، من الانتقال إلى نادي اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن هناك مفاوضات تجرى بين نونو تافاريس ونادي اتحاد جدة.

وأوضح التقرير، أن هناك خلاف في الراتب بين تافاريس ونادي اتحاد جدة، يحول دون إتمام الصفقة حتى الآن.

وأشار التقرير إلى، أن لاتسيو ينتظر العرض الرسمي من نادي اتحاد جدة، من أجل إنهاء الصفقة بشكل نهائي.

ويعاني اللاعب البرتغالي من قلة المشاركة مع نادي لاتسيو هذا الموسم، مما يجعله يفكر في الرحيل بعد موسم ونصف فقط من انضمامه إلى النسور.

وشارك صاحب الـ 26 عامًا في 7 مباريات فقط مع لاتسيو هذا الموسم، حيث إنه يرغب في المشاركة أكثر من ذلك، مع اقتراب بطولة كأس العالم 2026.

ولعب تافاريس لأندية مارسيليا، وأرسنال، ونوتنجهام فورست، وبنفيكا.