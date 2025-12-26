المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس مصر
زد

زد

0 0
14:30
نادي چي

نادي چي

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
22:00
مالي

مالي

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
19:30
جزر القمر

جزر القمر

الدوري السعودي
الفتح

الفتح

1 1
15:05
أهلي جدة

أهلي جدة

تقارير: اتحاد جدة يقترب من ضم نونو تافاريس

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:49 م 26/12/2025
نونو تافاريس

نونو تافاريس

يقترب نونو تافاريس لاعب نادي لاتسيو الإيطالي، من الانتقال إلى نادي اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن هناك مفاوضات تجرى بين نونو تافاريس ونادي اتحاد جدة.

وأوضح التقرير، أن هناك خلاف في الراتب بين تافاريس ونادي اتحاد جدة، يحول دون إتمام الصفقة حتى الآن.

وأشار التقرير إلى، أن لاتسيو ينتظر العرض الرسمي من نادي اتحاد جدة، من أجل إنهاء الصفقة بشكل نهائي.

ويعاني اللاعب البرتغالي من قلة المشاركة مع نادي لاتسيو هذا الموسم، مما يجعله يفكر في الرحيل بعد موسم ونصف فقط من انضمامه إلى النسور.

وشارك صاحب الـ 26 عامًا في 7 مباريات فقط مع لاتسيو هذا الموسم، حيث إنه يرغب في المشاركة أكثر من ذلك، مع اقتراب بطولة كأس العالم 2026.

ولعب تافاريس لأندية مارسيليا، وأرسنال، ونوتنجهام فورست، وبنفيكا.

 

الاتحاد
الاتحاد
أخبار إحصائيات
اتحاد جدة لاتسيو تافاريس

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
زيمبابوي

زيمبابوي

57

تسديدة قوية.. فريدي لاعب أنجولا يسدد الضربة الثابتة تمر على يسار حارس زيمبابوي واشنطن إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
