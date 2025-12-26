5 مباريات تحسم بقاء سباليتي في يوفنتوس

نجح لوتشيانو سباليتي في ترك بصمته سريعًا داخل أروقة نادي يوفنتوس، بعدما أعاد قدرًا كبيرًا من الثقة والاستقرار إلى الفريق، الذي عانى من تذبذب النتائج خلال الأشهر الماضية.

هل تحسم الأسابيع المقبلة مصير سباليتي مع يوفنتوس؟

المدرب الإيطالي تولى المهمة باتفاق مرن مع إدارة "السيدة العجوز"، يقتصر حاليًا على تفاهم شفهي، يجعل استمراره مرهونًا بالنتائج داخل المستطيل الأخضر.

هذا السيناريو يمنح سباليتي حرية أكبر في العمل، ويعزز تأثيره المباشر على أداء الفريق وقراراته في سوق الانتقالات، مع بقاء الباب مفتوحًا أمام اهتمام محتمل من أندية أوروبية أخرى.

ووفقًا لما أورده موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل سباليتي مع يوفنتوس، حيث قد تلعب المباريات الخمس المقبلة في الدوري الإيطالي، بداية من مواجهة بيزا وحتى كالياري، إلى جانب مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا، دورًا محوريًا في حسم مصيره داخل تورينو.

وفي حال نجح يوفنتوس في استعادة مستواه المعهود وتحقيق نتائج إيجابية، فمن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بشكل جدي حول تمديد عقد سباليتي، بما يمنحه ثقة مجلس الإدارة ويؤسس لاستقرار فني أكبر خلال الموسم المقبل، خاصة أن الفريق يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

